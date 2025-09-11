Guvernul a creat cadrul legal pentru achiziţioonarea unui avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe / Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei / 90% sunt bani europeni

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărăre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţioonarea unui avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe şi şi controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene. Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei, 90% fiind bani europeni, transmite News.ro.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX – Aeronavă cu aripi fixe – Avion Frontex”

”Prin acest act normativ se creează cadrul legal în vederea achiziţionării de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe şi a gestionarii eficiente a activităţilor personalului Poliţiei de Frontieră Române, prin prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere. Prin achiziţia acestui mijloc modern, eficient şi adaptabil la supravegherea aeriană, statul roman contribuie la creşterea capacităţii operaţionale a Frontex- Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă- în domeniul supravegherii şi controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene, în linie cu obiectivele stabilite la nivel european şi naţional”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, consolidarea securităţii frontierelor contribuie atât la protejarea integrităţii statului român, cât şi la garantarea stabilităţii şi prosperităţii la nivel european.

Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei. Contribuţia financiară a UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, restul de 10% fiind contribuţia României.