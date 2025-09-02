GRAFICE Simulare pe județe: Cum ar urma să arate disponibilizările din primării / Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri / Premierul Bolojan susține că doar puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv ar urma să fie desființate, restul posturilor fiind neocupate

Premierul Ilie Bolojan susține că doar puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în 1655 de primării ar urma să fie desființate în cadrul reformei administrative, restul posturilor fiind neocupate.

Galați, Argeș și Sălaj ar urma să fie județele cu cele mai mari procente de tăieri, urmate de Prahova, Mehedinți, Hunedoara, Buzău și Vrancea.

Informațiile au fost puse la dispoziția jurnaliștilor în conferința de presă de marți, sub forma unor grafice.