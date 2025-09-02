G4Media.ro
sursa foto: Guvernul României

GRAFICE Simulare pe județe: Cum ar urma să arate disponibilizările din primării / Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri / Premierul Bolojan susține că doar puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv ar urma să fie desființate, restul posturilor fiind neocupate

Premierul Ilie Bolojan susține că doar puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în 1655 de primării ar urma să fie desființate în cadrul reformei administrative, restul posturilor fiind neocupate.

Galați, Argeș și Sălaj ar urma să fie județele cu cele mai mari procente de tăieri, urmate de Prahova, Mehedinți, Hunedoara, Buzău și Vrancea.

Informațiile au fost puse la dispoziția jurnaliștilor în conferința de presă de marți, sub forma unor grafice.

 

 

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

