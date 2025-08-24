Forţele ruse anunţă că au preluat controlul asupra unei localităţi din regiunea Dnipro
Ministerul Apărării rus a anunţat că forţele ruse au preluat controlul asupra localităţii Filiia, din regiunea ucraineană Dnipro, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent această informaţie.
Sâmbătă, Ministerul Apărării rus a afirmat că a capturat localităţile Sredneïe şi Kleban-Byk din regiunea Doneţk.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.