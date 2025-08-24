Forţele ruse anunţă că au preluat controlul asupra unei localităţi din regiunea Dnipro

Ministerul Apărării rus a anunţat că forţele ruse au preluat controlul asupra localităţii Filiia, din regiunea ucraineană Dnipro, transmite News.ro.

Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent această informaţie.

Sâmbătă, Ministerul Apărării rus a afirmat că a capturat localităţile Sredneïe şi Kleban-Byk din regiunea Doneţk.