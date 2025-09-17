G4Media.ro
Federaţia SANITAS: Asistenţa socială, în colaps. Avem deja judeţe în care la…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Federaţia SANITAS: Asistenţa socială, în colaps. Avem deja judeţe în care la nivelul Direcţiilor de asistenţă socială nu mai există fonduri nici pentru servicii nici pentru salarii / Sindicaliştii ameninţă cu proteste

Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii. ”Salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin”, au transmis sindicaliştii, avertizând, însă, că situaţia nu poate continua la nesfârşit, transmite News.ro.

”Asistenţa socială în colaps – Guvernul tace! Federaţia SANITAS din România atrage ferm atenţia, tuturor autorităţilor abilitate, asupra faptului că asigurarea fondurilor necesare funcţionării DGASPC-urilor nu este opţională, este o obligaţie constituţională având ca principal scop susţinerea persoanelor vulnerabile, cetăţeni români, cu drepturi depline”, au transmis, miercuri, reprezentaţii SANITAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, există deja judeţe în care la nivelul Direcţiilor de asistenţă socială nu mai există fonduri nici pentru servicii nici pentru salarii.

”Şi cu toate acestea, salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin. Si totuşi, stimaţi guvernanţi, vă rugăm să fiţi conştienţi că empatia nu ţine de foame, iar membrii noştri de sindicat nu vor merge la serviciu, la nesfârşit, cu stomacul gol. Si pentru a evita ca toţi salariaţii din Asistenţă socială să iasă în stradă pentru a-şi susţine drepturile, vă solicităm urgentarea procesului de rectificare bugetară astfel încât să puteţi asigura fondurile necesare desfăşurării activităţii în sistem până la sfârşitul anului 2025”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia transmit că sunt deschişi la dialog, dar, dacă salariile vor continua să întârzie, vor recurge la toate formele legale de protest.

