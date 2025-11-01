Ciprian Ciucu: Nu mă retrag / „Ei” nu sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage / Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin Drulă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a precizat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că dezminte informațiile potrivit cărora s-a retrage din competiția electorală în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deși spune că „laboratorul” din care vin aceste știri false nu are legătură cu USR, Ciprian Ciucu susține că strategia celor care ar furniza aceste informații false este să îl arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să îl preseze să se retrag în favoarea lui Cătălin Drulă, candidatul USR.

Postarea lui Ciprian Ciucu:

Dezmint

În loc să stau să-mi văd de campania mea și de programul pentru dumneavostră, de organizare și de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez știrile „pe surse”, cea mai perversă formă de manipulare de astăzi.

Nu, nu mă retrag!

Bun! Dacă așa se joacă, voi expune strategia lor. Încă de pe acum. Nu sunt genul de om care doar stă să încaseze. Odată cu răspunsul, meu, îi și expun.

Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veți da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit și cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage.

Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie apoi mai ușor.

Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), așa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc și pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în țara noastră.

Dar cum încă este accesibil prin VPN, au nevoie să manipuleze cotele acolo, așa că au inventat știrea cum că „Ciucu a negociat cu Drulă și că se va retage”. Dezmint.

Mi-ar plăcea să ținem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiție pe viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați. Sper să depășim faza de haiducie.