Fâşia Gaza a ajuns într-un „punct de ruptură” în contextul foametei, afirmă o responsabilă a ONU la faţa locului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fâşia Gaza, unde ONU afirmă că foametea face ravagii, a ajuns într-un „punct de ruptură”, a declarat joi Cindy McCain, şefa Programului Alimentar Mondial (PAM), după o vizită la faţa locului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am întâlnit copii care mureau de foame primind tratament pentru malnutriţie severă şi am văzut fotografii cu ei când erau sănătoşi. Sunt de nerecunoscut”, a declarat şefa acestei agenţiei a ONU cu sediul la Roma, citată într-un comunicat.

„Disperarea este la apogeu şi am fost martoră directă la ea”, a adăugat ea.

Aceste declaraţii survin în contextul în care Israelul şi-a intensificat miercuri operaţiunile în jurul oraşului Gaza, în ciuda presiunilor internaţionale de a pune capăt ofensivei, denunţând acuzaţiile ONU privind foametea ca fiind „fabricate”.

Cindy McCain s-a deplasat la Deir el-Balah, unde a vizitat o clinică ce ţine în viaţă copii malnutriţi şi s-a întâlnit cu mame strămutate care i-au descris lupta lor zilnică pentru supravieţuire. De asemenea, ea a vizitat Khan Yunis.

„Trebuie urgent să putem reporni reţeaua noastră extinsă şi fiabilă de 200 de puncte de distribuţie a alimentelor în Fâşia Gaza, bucătării comunitare şi brutării”, a spus ea. „Este urgent să existe condiţiile potrivite pentru a-i putea ajuta pe cei mai vulnerabili şi a salva vieţi”, a mai afirmat reprezentanta ONU.

Pe lângă Fâşia Gaza, şefa PAM s-a mai deplasat şi în Israel, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, şi la Ramallah, unde a avut o întrevedere cu prim-ministrul palestinian Mohammad Mustafa.

„Ceea ce avem nevoie este un armistiţiu. Inima mea este alături de mamele din Gaza, precum şi de mamele ostaticilor israelieni, ai căror copii mor de foame în prezent. Ajunge”, a declarat Cindy McCain.

După ce a interzis ajutorul umanitar în Fâşia Gaza în martie, Israelul a permis revenirea acestuia în mai, chiar dacă acesta a fost considerat în mare parte insuficient de către agenţiile umanitare.

Pe 22 august, ONU a declarat oficial foamete în acest teritoriu palestinian şi a atribuit responsabilitatea Israelului, pe baza unui raport al Cadrului Integrat a Fazelor de Securitate Alimentară (IPC), o agenţie mandatată de ONU.

Israelul, care a susţinut că „nu există foamete în Gaza”, a cerut miercuri ca „IPC să îşi retragă imediat raportul fabricat”.

Imagini ale AFP îi arată pe palestinieni, mulţi dintre ei copii, întinzând aproape zilnic caserole goale reprezentanţilor organizaţiilor de caritate pentru a primi alimente în mai multe zone din Fâşia Gaza.