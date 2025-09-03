“Fake”: Ilie Bolojan neagă că președintele Nicușor Dan ar fi calculat cu pixul, pe hârtie, care este impactul bugetar al reducerilor de posturi în administrația locală

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a negat miercuri informațiile publicate pe surse de o parte a presei potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar fi calculat cu pixul, pe hârtie, în cadrul reuniunii de la Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, care este impactul bugetar al concedierilor din administrația locală.

Bolojan a vorbit, la Europa FM, despre o “pseudo știre pe surse”, adăugând: “Aici zi de zi te confrunți cu știri pe surse, cu tot felul de fake-uri”.

Premierul a negat, de asemenea, că președintele i-ar fi cerut să fie mai “flexibil” în cadrul reuniunii de la Palatul Cotroceni.

Potrivit lui Ilie Bolojan, discuțiile de la Cotroceni au vizat modul în care se pot efectua aceste reduceri de personal, astfel încât să existe un “efect real” în privința reducerii cheltuielilor, urmând ca, până la jumătatea lunii septembrie, să se găsească formula pentru o “reducere de 10% a personalului, efectivă”.

Primul ministru a explicat că, la o reducere efectivă de 10% a personalului, jumătate dintre primăriile din România nu ar trebui să facă nicio reducere de personal, în timp ce jumătate dintre personal au personal care ar depăși acest prag. “Dacă se poate în jumătate din localități înseamnă că se poate peste tot”, a subliniat el.

Bolojan a argumentat că, atunci când a lucrat în administrația locală, a redus personalul primăriei cu 30% iar la nivelul aparatului propriu al Consiliului Județean Bihor cu 50%, iar lucrurile au funcționat foarte bine.

Concomitent cu aceste măsuri, Ilie Bolojan a explicat că a permis directorilor să organizeze corect concursurile, care știau că “nu mai au cui să repartizeze sarcinile dacă păstrează o pilă incompetentă” pe post. “Vă asigur că 9 din 10 concursuri sunt corecte” în aceste condiții. În schimb, dacă personalul este supradimensionat personalul, “atunci începi cu pilele, cu simpatiile”.