Credit foto?: ds-grafikdesign / Pixabay

Explozie urmată de incendiu într-o fabrică de prelucrare a lemnului din localitatea hunedoreană Brad / Prejudiciu se ridică la 500.000 euro

O explozie urmată de incendiu a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara. Nu au fost victime, dar paguma se ridică la 500.000 de euro, transmite News.ro.

”Poliţia Municipiului Brad a fost sesizată, în noaptea de 19 septembrie, în jurul orei 23.30, cu privire la producerea unei explozii la o fabrică de prelucrare a lemnului. În urma deflagraţiei, la faţa locului a izbucnit un incendiu. Echipaje de pompieri, SMURD şi ambulanţă au intervenit de urgenţă pentru stingerea focului şi acordarea de sprijin. Flăcările au fost lichidate fără ca incendiul să se propage în zonă”, a transmis IPJ Hunedoara.

În urma exploziei şi a incendiului nu au fost înregistrate victime, doar pagube materiale, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Poliţiştii continuă cercetările, fiind întocmit un dosar penal pentru distrugere din culpă.

