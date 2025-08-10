EXPLICATIV: De ce Alaska găzduiește summitul Trump-Putin

Statele Unite și Rusia sunt la circa 4 kilometri distanță una de cealaltă în punctul lor cel mai apropiat. În timpul iernii, este chiar posibil să traversezi pe jos apa înghețată dintre insula Little Diomede din SUA și insula Big Diomede din Rusia, potrivit guvernului american, relatează Sky News.

Statul american Alaska era o așezare rusă înainte de a fi cumpărat de Washington la scurt timp după Războiul Civil, în 1867. SUA a cumpărat terenul cu 7,2 milioane de dolari.

Nigel Gould-Davies, cercetător principal pentru Rusia și Eurasia la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, spune că „simbolistica” organizării summitului în Alaska era clară.

El spune că locația „favorizează în mod natural Rusia”.

„Este ușor de imaginat că Putin va sublinia… că odată am avut acest teritoriu și vi l-am dat vouă, prin urmare Ucraina a avut acest teritoriu și acum ar trebui să ni-l dea nouă”, spune el, referindu-se la tranzacția din 1867 cunoscută sub numele de Achiziția Alaskăi.

Nu numai că este importantă din punct de vedere geografic și istoric, dar servește și unui scop economic.

„Alaska a câștigat importanță geopolitică datorită resurselor sale neexploatate de combustibili fosili. Trump a insistat agresiv pentru un control mai mare în Arctica, planuri pentru Groenlanda și acces la petrol. Organizarea discuțiilor acolo concentrează conversația asupra mizelor energetice și teritoriale globale. Iar președintele SUA se bazează pe spectacol”, precizează corespondentul Sky News în SUA, David Blevins.

Iar această prioritate economică pare să ocupe un loc important și în estimările Rusiei.

Yuri Ushakov, consilier al Kremlinului, într-o declarație referitoare la summit, menționează mai întâi „interesele economice” înaintea Ucrainei.

Ushakov afirmă: „În Alaska și în Arctica converg interesele economice ale țărilor noastre și apar perspective pentru implementarea unor proiecte reciproc avantajoase la scară largă”.

Cu toate acestea, președinții se vor concentra, fără îndoială, pe discutarea modalităților de a ajunge la o soluție durabilă pentru criza din Ucraina.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că „mult aşteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska. De asemenea, Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP.