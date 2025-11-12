G4Media.ro
Foto: One Floreasca City – imagine oficială

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a raportat un profit net în creştere cu 18%, la nouă luni / Cifra de afaceri a ajuns la 1, 2 miliarde lei

Cifra de afaceri a dezvoltatorului imobiliar de proiecte sustenabile One United Properties a ajuns la 1,2 miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, în creştere cu 15% faţă de perioada similară din 2024, se arată într-un comunicat de presă al companiei, transmis miercuri AGERPRES.

De asemenea, profitul brut s-a majorat cu 21%, până la 426 de milioane de lei, în timp ce profitul net s-a ridicat la valoarea de 353,2 milioane de lei, în creştere cu 18%, de la un an la altul.

Potrivit sursei citate, veniturile din segmentul rezidenţial au atins 975,7 milioane de lei, în intervalul analizat, echivalentul unei creşteri de 19%, evoluţie determinată de vânzările susţinute din ultimele 12 luni şi de progresul constant al lucrărilor de construcţie.

Totodată, venitul net din proprietăţi rezidenţiale a înregistrat un salt de 31%, la nouă luni, până la 359,6 milioane de lei, ca urmare a avansului construcţiei la nivelul întregului portofoliu de dezvoltări. În consecinţă, marja netă a crescut de la 33,5%, în primele nouă luni din 2024, la 36,9% în aceeaşi perioadă din anul curent şi a depăşit pragul de 35% vizat de companie pentru acest segment, transmite Agerpres.

În acelaşi timp, veniturile din chirii, care includ veniturile din segmentul comercial şi serviciile furnizate chiriaşilor, s-au majorat cu 6%, la 120,4 milioane de lei, iar venitul net din chirii a rămas stabil la 78,4 milioane de lei.

La nivelul primelor trei trimestre din 2025, dezvoltatorul a închiriat şi pre-închiriat 7.739 mp de spaţii de birouri şi retail şi a semnat mai multe prelungiri de contracte de închiriere pentru o suprafaţă totală de 21.900 mp.

Pe de altă parte, cheltuielile administrative au scăzut cu 16%, la 45,5 milioane de lei, ca urmare a programului de optimizare a costurilor derulat la nivelul Grupului, iar activitatea de exploatare a fost pe un trend ascendent (+22%), până la un cuantum de 475,2 milioane de lei.

În primele nouă luni ale acestui an, compania a livrat 138 de unităţi la One Lake Club (Faza 2) şi 86 de unităţi la One Mamaia Nord 2.

One United Properties este o companie tranzacţionată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

