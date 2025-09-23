G4Media.ro
Experienţa Ucrainei trebuie folosită pentru crearea „zidului dronelor", consideră şeful diplomaţiei lituaniene

Experienţa Ucrainei trebuie folosită pentru crearea „zidului dronelor”, consideră şeful diplomaţiei lituaniene

Ucraina ar trebui să fie complet integrată în planurile privind crearea unui ”zid al dronelor” menit să protejeze frontiera estică a NATO întrucât deţine experienţa şi tehnologia necesare, a afirmat luni ministrul de externe lituanian Kestutis Budrys, potrivit agenției de știri Reuters, citate de Agerpres.

Uniunea Europeană are în vedere să ridice un ”zid al dronelor” de-a lungul frontierei sale de est, un proiect a cărui urgenţă este amplificată de intruziunea recentă a unor drone ruse în spaţiul aerian polonez.

”Avem lacune mari în apărarea UE. Ducem lipsă de echipament adecvat care ne-ar permite să detectăm drone, să le urmărim şi apoi să le distrugem”, a declarat Kestutis Budrys pentru Reuters, în marja Adunării Generale a ONU.

El a spus că Ucraina se confruntă în fiecare noapte cu drone ruse şi dispune de un sistem integrat de contracarare a dronelor. ”Trebuie să aducem această tehnologie pe linia frontului şi să o construim acolo, astfel încât să fie eficientă, împreună cu ucrainenii”, a explicat demnitarul lituanian.

Pe 10 septembrie, Polonia şi-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

Referitor la acest incident, Budrys a opinat că Moscova se foloseşte de ezitările NATO pentru a extinde ”zonele gri”. ”Trebuie să arătăm Rusiei că o escaladare suplimentară din partea sa va aduce un răspuns mai dur”, a spus el.

Comentariile ministrului de externe lituanian au fost precedate de unele asemănătoare ale omologului său polonez Radoslaw Sikorski, care avertizase Rusia să nu ”vină aici pentru a se plânge” dacă un avion sau o rachetă vor fi doborâte data viitoare când intră în spaţiul aerian al Poloniei.

