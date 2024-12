EXCLUSIV Șeful PSD Marcel Ciolacu, campanie susținută pe TikTok după eșecul de la prezidențiale / Internauții îl ironizează: „Nea Marcele, glumeam când ziceam că te vrem înapoi” / „Trăiești în viitor, știai că urmează iar turul 1”

Premierul Marcel Ciolacu, care a fost și candidat al PSD în alegerile prezidențiale, a început o campanie susținută de popularizare pe rețeaua socială chinezească TikTok după ce s-a clasat doar pe pe locul 3 în cursa pentru Cotroceni. Statisticile arată că această campanie s-a intensificat de la o zi la alta, până după hotărârea CCR de a anula scrutinul pe fondul ingerinței unui stat străin.

Strategia identificată în postările lui Marcel Ciolacu este una țintită pentru tineri, deoarece folosește mai multe meme-uri abia apărute și cunoscute generației tinere. Postările fac apel la asocieri între cântece de la formații precum „3 Sud Est” cu mesaje despre relații de iubire și imaginea candidatului situat la doar 2.700 de voturi de candidata USR, Elena Lasconi, calificată în turul 2.

Clipurile au milioane de vizualizări, în creștere după cele precedente turului I de votare pentru funcția de Președinte al României, care adunaseră de regulă 100.000 – 400.000 de vizualizări. În România, 47% din populație folosește TikTok, adică ar fi în jur de 9 milioane de conturi pe această platformă la noi în țară, arată datele de la World Population Review, citate de Economedia.

Comentariile internauților de pe TikTok arată un ton general ironic la adresa premierului. Una dintre cele mai apreciate replici este „[Nea Marcele], glumeam când ziceam că te vrem înapoi”, adunând mii de reacții.

„Ciolacu trăiește în viitor. A făcut toată campania acum pe TikTok că știa că urmează turul 1” este remarca unei internaute, apreciată de 11.300 de ori.

O altă utilizatoare comentează: „Doar râdem, nu te votăm”, o aluzie la faptul că postările nu par să fi convins publicul mai larg, ci doar să fi generat divertisment. De asemenea, un utilizator a ironizat imaginea oficială a premierului cu un comentariu: „Simpatice postările, dar trandafirii îmi place doar să-i primesc, nu să-i votez”.

Alții au completat cu remarci despre videoclipuri nostalgice: „Melodia asta e din 2006, trebuia ceva cu vibe de ’90”, punctând utilizarea strategiei ASMR (imagini considerate „satisfying” care atrag și păstrează atenția utilizatorului de rețele sociale) combinată cu muzică nostalgică și făcând trimitere la faptul că ar fi fost mai potrivit un fundal muzical din anii 1990 instabili politic.

Ciolacu interacționează cu persoanele la care ajung clipurile lui. Dintre aceștia, o mare parte sunt tinerii care lasă de înțeles prin comentariile lor că au prins mesajul ambalat în glumele generației lor de către administratorul contului lui Ciolacu, dar și elevi de gimnaziu sau liceu. „Dacă răspunde domnul premier îmi fac tema la mate”, scrie un user. Iar Ciolacu îi răspunde cu un emoji cu o mână care scrie pe o hârtie:

Primul videoclip cu impact de milioane de vizualizări este de pe 28 noiembrie, joi, la 4 zile de la rezultatele primului tur de alegeri și în aceeași zi în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat despre ceea ce se dovedea a fi ingerința Rusiei în alegerile din România, în contextul promovării masive a candidatului pro-rus Călin Georgescu pe rețeaua TikTok care l-ar fi favorizat încât a ajuns la mai mulți utilizatori decât era normal.

La acest videoclip, premierul are 3,4 milioane de vizualizări și peste 136.000 de aprecieri. În imagini este surprins Ciolacu care are în mâini o pungă de mâncare de la un fast-food, râde cu oamenii pe care i-a vizitat în campanie și mănâncă cartofi prăjiți. Sunetul de pe fundal este refrenul din melodia „Emoții”, de la „3 Sud Est”, care i-a marcat campania în mediul online.

Versurile sunt: „Am aflat că-i mai rău fără tine/ N-au trecut nici măcar două zile/ Ce dor nebun mă face iar să te sun/ Sunt al tău dar nu mi-e teamă să spun/ Că am emoţii/ Iubire n-am fără un gram de emoţii, emoţii, emoţii/ Ai fost acolo când am vrut/ M-ai ridicat când am căzut/ Nu am cuvinte să spun ce-nsemni tu pentru mine (…)”

Duminică 1 decembrie, în ziua alegerilor parlamentare, Ciolacu a postat pe contul lui un clip care a ajuns să fie apreciat de 207.000 de internauți și distribuit de peste 169.000 de ori.

„Crecă avem o singură alegere sigură pentru stabilitate și echilibru în România”, scrie pe videoul în care este filmat trotuarul, după care camera se întoarce „accidental” arătându-l pe Marcel Ciolacu. „Crecă” este varianta virală de la „cred că” pe care candidatul PSD la alegerile prezidențiale anulate le-a bâlbâit într-o emisiune televizată recent.

„Nea Marcele, oprește-teee”, „Dacă avea inspirația asta și în campanie…”, „Aproape să distribui postarea lui Ciolacu nu era pe lista mea de lucruri de făcut anul acesta” – doar câteva din comentarii, la rândul lor apreciate de mii de internauți.

În seara de duminică, la comentarea primelor exit-polluri după alegerile parlamentare, Ciolacu a fost primit în curtea sediului PSD de „echipă” cu derularea piesei „Emoții” a trupei „3 Sud Est”. Prim-ministrul nu a ezitat să posteze asta pe TikTok:

Luni, după rezultatele de la alegerile pentru Parlament, unde PSD s-a clasat primul pe țară, cu un scor de 22,30%, sub așteptările conducerii social-democraților, fiind cel mai slab scor din istoria parlamentarilor pentru aceștia, pe contul oficial al lui Marcel Ciolacu a fost postat un video de „comeback”, adică de revenire.

„He’s back!” (S-a întors!) scrie pe video, după care este redată piesa „See you again” de Wiz Khalifa, cu versurile „A trecut mult timp/ Fără tine, prietene/ Și-ți voi spune despre toate astea/ Când ne vedem din nou”.

„Care se ocupă de contul lui e văr cu ăla de se ocupă de contul Kaufland”, „E prea mult” sau „Am ajuns să-i dau like lu’ Marcel” sunt doar câteva din comentarii.

Clipurile din ultimele circa 10 zile au milioane de vizualizări, în creștere față de cele dinaintea turului I de votare pentru funcția de Președinte al României, care adunaseră de regulă 100.000 – 400.000 de vizualizări.

Alt clip cu peste 2,3 milioane de vizualizări este unul simplu, cu o imagine a premierului PSD care își ține în brațele câinele, pe care scrie „Când te-au înjurat toată campania și acum te sună”, făcând aluzie la sprijinul cerut PSD de către blocul partidelor de dreapta în susținerea candidatei pro-europene Elena Lasconi în turul II al alegerilor.

„Împăcare, împăcare, fără nicio supărare. Dacă ne mai supărăm, vine rusu’, noi plecăm” este un comentariu apreciat de 11.800 de persoane la acest videoclip. Altă persoană scrie „IREAL”, la care de pe contul oficial al lui Marcel Ciolacu apare un răspuns: „real”. „Nea Marcele, te rugăm anunță că o susții pe Elena ca să avem și noi niște sărbători fericite” este alt comentariu.

”Bre, îți stă mai bine pe TikTok decât în Parlament. Pari drăgălaș” scrie o internaută, comentariu apreciat de 6.750 de ori.

Printre postările recente, din ultimele zile, de joi încoace, se mai numără un clip în care Ciolacu scotocește printr-o pungă de mâncare de la un fast-food, telefonul care filmează fiind în punga de hârtie. „Punct de vedere (POV): Ești Happy Meal-ul lui Marcel Ciolacu” scrie pe video. „Meamă! Perfecție!” se aude prim-ministrul pe fundal:

În altă postare, Ciolacu se folosește de un trend în care pe jumătate de ecran sunt prezentate discursuri sau teme care sunt subiectul principal al videoclipului și care au ca scop să fie ascultate de internauți și o jumătate de ecran este dedicată unui videoclip de tip ASMR, dintre cele considerate „satisfying” (satisfăcătoare), că atrag și păstrează atenția utilizatorului de rețele sociale.

În video, premierul este surprins la o ședință de Guvern, iar în partea de jos cineva taie un săpun solid în mii de cubulețe. Postarea are aproape 50.000 de aprecieri și se apropie de 850.000 de vizualizări:

Alt val de care „profită” premierul Ciolacu este valul referințelor la lansarea ediției a VI-a a jocului GTA, așteptată de mult timp și fiind folosită ca o ironie de oamenii de pe rețelele sociale când vor să evidențieze că ceva „s-a întâmplat” înainte ca GTA VI să apară. „Am băgat România în Schengen înainte de GTA VI” scrie pe video, în care Marcel Ciolacu este prezentat în stil „boss”, cu ochelari de soare și la volanul unei mașini costisitoare:

„România trece de la vorbe la fapte” este videoclipul de vineri al premierului, în care este prezentat ca fiind „în [situația] asta cu toții”. Fundalul muzical selectat nu este nici acum întâmplător, ci este melodia „We’re all in this together” din filmul „High School Musical” difuzat pe Disney Channel și urmărit de generația de tineri născuți în jurul anilor 2000. Clipul a fost distribuit între internauți de 24.000 de ori și se apropie de un milion de vizionări:

Sâmbătă, pe contul lui Ciolacu de TikTok a fost publicat un videoclip care l-a întrecut pe cel de vineri, ajungând la 1,3 milioane de vizualizări. În imaginile filmate, liderul PSD este prezentat serios, când este în vizite oficiale sau este aranjat pentru întâlniri sau intervenții televizate. Din nou, piesa de pe fundal este de la 5Gang, grupul format de vloggerul Selly și tineri apropiați acestuia.

Pe fundal, Gami, unul din cei mai buni prieteni al acestuia, cântă: „Ați cam luat-o razna cât timp am fost plecat/ S-a întors trapperul vostru preferat/ Parfumat, aranjat, frezat”: