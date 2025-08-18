G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

„Skibidi”, „tradwife” şi „delulu”, printre termenii adăugaţi în acest an în dicţionarul…

dictionar cuvinte carte
sursa foto: Pexels/ Pixabay

„Skibidi”, „tradwife” şi „delulu”, printre termenii adăugaţi în acest an în dicţionarul Cambridge

Articole18 Aug 0 comentarii

”Skibidi”, ”tradwife” şi ”delulu”, alături de alţi termeni argotici popularizaţi de social media, se numără printre miile de cuvinte noi adăugate în dicţionarul Cambridge anul acesta, informează agențiile de știri DPA şi PA Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sintagme precum ”mouse jiggler”, un termen devenit popular în contextul muncii de la domiciliu şi care se referă la un dispozitiv folosit pentru a simula mişcarea mouse-ului pe un calculator, sau ”chimicale veşnice”, din domeniul preocupărilor legate de schimbările climatice, se numără printre cele peste 6.000 de cuvinte nou introduse.

Termenul ”skibidi” a fost de asemenea introdus recent în acest cel mai mare dicţionar online din lume.

Este definit ca un ”cuvânt ce poate avea semnificaţii diferite precum ‘grozav’ sau ‘urât’ sau care poate fi folosit fără un sens anume, sub forma unei glume”.

Termenul a fost inventat de creatorul unei serii video animate intitulate ”skibidi toilet” şi devenită virală pe YouTube, a precizat Cambridge Dictionary. Kim Kardashian a arătat că este familiarizată cu sintagma după ce a publicat în octombrie un videoclip pe Instagram, în care arată un lănţişor primit cadou de la fiica ei şi care era inscripţionat cu cuvintele ”skibidi toilet”.

”Cultura internetului schimbă limba engleză, iar efectul este fascinat de observat şi de capturat în dicţionar”, a spus Colin McIntosh, manager de programului lexical în cadrul Cambridge Dictionary.

‘Tradwife”, prescurtarea sintagmei ”traditional wife”, a devenit de asemenea un termen foarte popular, potrivit Cambridge Dictionary, graţie mediului digital.

Termenul se referă la o femeie măritată care nu merge la serviciu, ci se ocupă de gătit, curăţenie şi îngrijirea copiilor, dar care postează şi pe reţelele de socializare.

Alături de termenii noi, au fost introduse şi versiuni prescurtate ale unor termeni existenţi, cum ar fi ”delulu”, care vine de la cuvântul ”delusional” şi are înseamnă ”a crede cu bună ştiinţă lucruri care nu sunt reale sau adevărate”.

McIntosh a spus că dicţionarul Cambridge adaugă doar cuvintele care vor rezista testului timpului.

”Nu vezi în fiecare zi cuvinte precum ‘skibidi’ şi ‘delulu’ introduse în Cambridge Dictionary”, a spus el.

”Adăugăm cuvinte atunci când credem că vor rezista în timp”.

Cambridge Dictionary foloseşte Cambridge English Corpus, o bază de date de peste 2 miliarde de cuvinte din engleza vorbită şi din cea scrisă, pentru a observa cum sunt folosite noile cuvinte de diferiţi oameni, cu ce frecvenţă şi în ce contexte.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.