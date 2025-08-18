Un bărbat de 40 de ani a obținut cea mai mare medie la BAC-ul de toamnă, în județul Sibiu / ”Am vrut să-mi demonstrez că pot” / „Am învățat 8 ore în fiecare zi”

Robert Constantin a urmat cursurile la Liceul Tehnologic Independența, la învățământ cu frecvență redusă și este cel care, la vârsta de 40 de ani, a reușit să obțină cea mai mare medie la Bacul de toamnă din Sibiu – 9,26, scrie Turnul Sfatului.

Robert este din Ialomița, Slobozia, și de la vârsta de 24 de ani a părăsit țara pentru a munci în străinătate. A trecut de la agricultură la poziția de team-leader, iar după mai bine de 11 ani a ales să se întoarcă în România și să se stabilească la Sibiu.

„Când ne-am hotărât să ne întoarcem în țară (n.r. el și soția sa) am vrut să alegem un oraș frumos, curat, în care să ne simțim mai bine și așa am ajuns la Sibiu”, povestește acesta.

La puțin timp după întoarcerea în țară a ales să urmeze și cursurile Liceului Independența, cu frecvență redusă, din două motive. Primul era acela că, pentru angajarea în țară, avea nevoie de diplomă, iar al doilea consta în ambiția de a-și demonstra că orice e posibil.

„Mă interesa diploma pentru că nu puteam să mă angajez în România fără ea. La nivel personal, vă pot spune că a fost o ambiție pentru că am vrut să-mi demonstrez mie că pot face acest lucru”, a mai detaliat Robert.