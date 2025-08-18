Israelul încearcă să recruteze soldaţi din diaspora pentru extinderea ofensivei sale în Gaza

Armata israeliană intenţionează să recruteze soldaţi din comunităţile evreieşti din diaspora pentru a compensa lipsa de personal din rândurile sale, deoarece lipsa de trupe devine o provocare tot mai mare în faţa extinderii ofensivei sale în Fâşia Gaza pentru a ocupa oraşul Gaza, au confirmat purtători de cuvânt militari pentru agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

După cum a informat luni postul de radio militar Galei Tzahal, atenţia va fi îndreptată asupra Statelor Unite şi Franţei, cu scopul de a creşte numărul de soldaţi evrei din aceste comunităţi cu încă 600-700 în fiecare an.

Recent, armata israeliană a confirmat, de asemenea, pentru EFE că va oferi celor care s-au sustras serviciului militar posibilitatea de a se înrola fără a se confrunta cu pedepse pentru dezertare, deşi intenţionează să înăsprească măsurile împotriva celor care continuă să încalce legea.

Această mobilizare se produce după ce guvernul israelian a aprobat, în urmă cu mai bine de o săptămână, extinderea ofensivei sale în enclava palestiniană pentru a ocupa oraşul Gaza, precum şi alte zone de coastă, cum ar fi Al Mawasi, ceea ce ar duce la strămutarea a peste un milion de oameni spre sud. ONU a avertizat că acest lucru ar putea crea „lagăre de concentrare masive”.

Potrivit presei israeliene, între 80.000 şi 100.000 de rezervişti ar fi necesari pentru această nouă fază a ofensivei, într-un moment în care trupele israeliene suferă de uzura a 22 de luni de război în Gaza.

Armata a declarat că se confruntă cu o lipsă de aproximativ 12.000 de soldaţi, dintre care 7.000 sunt combatanţi. Acest lucru a obligat guvernul să prelungească durata serviciului militar şi să mobilizeze zeci de mii de rezervişti în timpul ofensivei din Fâşia Gaza, cea mai lungă în care a fost implicat Israelul.

În Israel, recrutarea este obligatorie pentru majoritatea evreilor de la vârsta de 18 ani, în timp ce ultraortodocşii – aproximativ 15% din populaţie – erau în mod tradiţional scutiţi datorită studiilor lor religioase.

După ce o prevedere temporară care permitea aceste scutiri a expirat anul trecut, Curtea Supremă a ordonat armatei să înceapă să recruteze tineri ultraortodocşi, o măsură care a generat tensiuni în cadrul guvernului şi proteste în interiorul comunităţii, care în mare parte refuză să răspundă apelurilor de recrutare.