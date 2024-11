EXCLUSIV Cum a prins cumnatul patronului media Radu Budeanu, apropiat al premierului Ciolacu, un loc eligibil pe listele PSD Argeș / Personaj controversat, Mîndroc a fost asociat într-o misterioasă afacere imobiliară cu fiul ”Reginei contractelor cu Statul”

Cumnatul lui Radu Budeanu, patronul publicațiilor Gândul și Cancan, a prins un loc eligibil la Camera Deputaților, grație bunelor relații dintre Budeanu și premierul Marcel Ciolacu, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Cătălin Viorel Mândroc, cumnatul lui Budeanu, a fost plasat pe locul 3, eligibil, poziție care ar fi fost rezervată de PSD Central, potrivit presei locale. Familia lui Budeanu se vizitează periodic cu liderul PSD și cu persoane apropiate acestuia, după cum au declarat surse din mediul politic pentru G4Media.ro. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat pentru G4Media.ro că a lăsat organizația PSD Argeș să facă lista și că ”persoana respectivă este membru de mulți ani al organizației locale PSD”.

G4media.ro a mai descoperit că Mîndroc a fost asociat într-o firmă cu fiul Mihaelei Elena Neagu , supranumită ”Regina contractelor cu statul”. Neagu a apărut brusc, săptămâna trecută, la o dezbatere electorală cu Marcel Ciolacu organizată de Antena 3, așezată în sală în primul rând alături de Sorin Grindeanu și Paul Stănescu , doi dintre liderii PSD. Marcel Ciolacu susține, într-o declarație pentru G4Media.ro, că nu o cunoaște. ”Am mers la Antena3 din calitate de candidat, chiar să gestionez 500 de invitați și, se pare neinvitați, este cam mult și pentru mine”, a mai spus Ciolacu pentru G4Media.ro

Membru PSD, Cătălin Viorel Mîndroc este cumnatul lui Radu Budeanu, patronul trustului de presă din care fac parte, printre altele, publicațiile Gândul, Prosport și Cancan. Astfel, soția lui Budeanu, Cristina este sora Corinei, soția lui Mîndroc.

Cariera politică a lui Mîndroc, candidat la parlamentare în Argeș în 2020, pe loc neeligibil – astfel că a trebuit să se mulțumească cu funcția de consilier județean -, a avansat spectaculos în ultimul an, în relație cu personaje-cheie din structura centrală a PSD.

Astfel, la finalul lui 2023, Mîndroc a demisionat din funcția de consilier județean după ce, anterior, prinsese un post la Cancelaria președintelui Camerei Deputaților, Alfred Simonis, unul dintre cei mai apropiați lideri PSD ai președintelui formațiunii, Marcel Ciolacu.

”La data de 19.09.2023, domnul Mîndroc Cătălin-Viorel a ocupat funcția de consilier la CANCELARIE – Compartimentul pentru relația cu structrurile Camerei Deputaților și Senatului, pe durată determinată, pe perioada exercitării funcției de președinte al Camerei Deputaților a domnul Alfred-Robert Simonis.”, a transmis Biroul de Presă al Camerei, pentru G4Media.ro, adăugând că angajarea a avut loc în contextul în care ”numirea funcționarului public parlamentar care își desfășoară activitatea la Cancelaria președintelui, (…) grupurile parlamentare se face la propunerea președintelui Camerei Deputaților (…) liderului grupului parlamentar”. În răspuns se mai precizează că, la data de 14 octombrie 2024, contractul individual de muncă al lui Mîndroc figura drept suspendat cu acordul părților.

”Este membru PSD Argeș, a fost consilier județean un mandat sau două, mi s-a părut un băiat smart și de aceea l-am angajat. Restul nu sunt chestiuni de interes public”, a declarat Simonis pentru G4Media.ro.

În octombrie 2024, în circumstanțe speciale, Cătălin Mîndroc a prins un loc eligibil pe lista pentru Cameră a PSD Argeș.

Context

În general, candidații și locul pentru alegeri sunt decise de organizațiile județene, prin vot, iar cei de pe listă sunt membri ai respectivei organizații. Cu toate acestea, de la Centru, aceste liste pot fi modificate, mai ales prin impunerea unor personaje notorii de la conducerea formațiunii sau a altor candidați preferați de liderii centrali. În majoritate covârșitoare, cei impuși din exterior nu au legătură cu organizația în care sunt ”parașutați”, după cum i-a catalogat presa pe acești candidați.

La Argeș, însă, a avut loc un eveniment mai puțin obișnuit, după cum o arată și un fragment dintr-un articol publicat de presa locală în faza în care lista PSD pentru Camera Deputaților nu era finalizată (foto sus). Astfel, Mîndroc a fost plasat pe locul 3, eligibil, poziție despre care jurnaliștii aflaseră, anterior, că fusese rezervată de PSD Central. Surse din mediul politic au declarat pentru G4Media.ro că plasarea lui Mîndroc pe acel loc ar fi avut loc la intervențiile lui Radu Budeanu pe lângă președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Mîndroc neagă orice implicare a cumnatului său: ”Nu a avut, nu ar fi avut cum dintr-o serie de motive pe care nu are sens să le dezvolt. Vă informez că am o activitate politică în organizația PSD Argeș, am fost consilier județean și candidat pe listele PSD Argeș la camera deputaților și în 2020”.

În vârstă de 38 de ani, Cătălin Viorel Mîndroc s-a născut în Slatina, a început o afacere de comerț cu haine cu cea care, apoi, i-a devenit soție și s-a stabilit în Pitești. În 2017, soții Mîndroc au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru faptul că au comercializat haine de firmă (Calvin Klein, Lacoste, Nike, Chanel) contrafăcute. Pe fond, ambii au fost condamnați la amenzi penale, dar Cătălin Mîndroc a depus apel și, prin decizie definitivă, a fost achitat.

În 2019, an în care au avut loc alegerile prezidențiale și europarlamentare, soții Mîndroc au împrumutat Partidul Pro România cu suma de 800.000 de lei fără ca această sumă să poată fi justificată în declarația de avere valabilă pentru acel an și depusă în 2020 în calitate de consilier județean proaspăt ales din partea PSD. ”Nu au fost 800.000, probabil până în 400.000 dacă îmi aduc aminte bine, proveniți din surse proprii”, a declarat Mîndroc.

Este contrazis, însă, de un document din Monitorul Oficial.

La începutul lui 2020, alături de soția sa, el a înființat firma Imobiliare New Proiect SRL Pitești care, o lună mai târziu, a cumpărat, contra sumei de 16,5 milioane lei, un teren 15.210 mp situat într-o zonă rezidențială din nordul Capitalei. Terenul îi aparținea omului de afaceri Marian Jean Căpățână și fusese scos la licitație de ANAF, banii urmând să acopere o parte din prejudiciul din dosarul fostului primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș, condamnat anterior la opt ani de închisoare pentru abuz în serviciu privind eliberarea unor titluri de proprietate pentru terenuri intravilane.

Din informațiile G4Media.ro, la această licitație au depus oferte două firme, iar cea care a pierdut s-a retras după primul pas. ANAF a refuzat să transmită G4Media.ro numele competitorului Imobiliare New Proiect. Datele de la Ministerului de Finanțe arată că, încă din primul an, datoriile firmei se situează aproape de suma plătită pentru teren, ceea ce ar putea fi un indiciu că banii necesari tranzacției au provenit dintr-un împrumut.

”Am fost acționar câteva zile în cursul anului 2019, perioadă în care, în acea societate, nu s-a făcut nicio tranzacție”, a răspuns Mîndroc la întrebarea de unde a avut firma banii, declarație care, și de această dată, conține inexactități: firma a fost înființată în ianuarie 2020, iar el a fost asociat inclusiv la momentul tranzacției, ieșind din societate în septembrie 2020. Ulterior, el a revenit, a dat vina pe graba formulării răspunsului și a confirmat că a fost asociat în 2020 și nu câteva zile zile, ci luni. Mîndroc a adăugat că nu știe de unde au provenit banii pentru cumpărarea terenului.

În scurt timp, firma soților Mîndroc a fost în centrul unor schimbări care i-au adus aproape nume mari din lumea afacerilor. În aprilie 2020, la două luni după achiziția terenului, 6,5% din capitalul social a fost preluat de Alexandru Vlad Mihai Cristescu, fiul Mihaelei Elena Neagu, căreia presa i-a atribuit titulatura de ”Regina contractelor cu Statul”. ”Nu sunt implicată, fiul meu are multiple participări” în alte afaceri, a declarat mama lui Cristescu pentru G4Media.ro.

Context

Pe site-ul Gândul, cea mai importantă publicație a trustului deținut de cumnatul lui Mîndroc, Radu Budeanu, au apărut, în ultima perioadă, mai multe articole pozitive despre Mihaela Elena Neagu în calitate de cumpărătoare a două fabrici de zahăr din România. Pentru dezvoltarea uneia dintre acestea, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a aprobat, recent, acordarea unui ajutor de stat de 62.581.810 lei pentru Fabrica de Zahăr Premium Luduș S.A., sumă solicitată de firmă, în cadrul Programului Investalim, finanțat de la bugetul de stat.

Producătorul de zahăr din Luduș a solicitat această sumă ca parte a unei investiții totale de 128.860.954 lei. AFIR a selectat un număr total de 37 de beneficiari în cadrul Programului Investalim, producătorul de zahăr din Luduș fiind pe poziția 14, ca punctaj, urmând să demareze investiția în 2025.

Pe de altă parte, în contextul prezenței în public, alături de Paul Stănescu și a lui Sorin Grindeanu, a Mihaelei Neagu, săptămâna trecută, la o manifestare electorală a PSD, eveniment care a adus-o în centrul mai multor investigații de presă legate de numărul mare de contracte cu Statul, site-ul Gândul a publicat un articol-replică în care prezenta cazul altui om de afaceri, din PNL, care înregistra, la rândul său, un număr mare de astfel de contracte.

La o emisiune difuzată la scurt timp după acest articol, premierul Marcel Ciolacu, care declarase că nu o cunoaște pe Neagu și nu știe cum a ajuns în primul rând la acea manifestare, a invocat exemplul omului de afaceri liberal popularizat de Gândul. Neagu a declarat pentru G4Media.ro că nu are nici o relație cu Radu Budeanu.



Despre Neagu, jurnalistul Cătălin Tolontan a scris, zilele trecute, că ”nu reprezintă PSD în lumea afacerilor, ci e trimisul unei lumi transpartinice și opace în PSD. Prezența ei, de data asta în față, arată ce încredere nemărginită au că vor ajunge să cuprindă toată țara după alegeri.”

Despre contractele cu Statul, Neagu a spus pentru G4Media.ro: ”Mi-ar plăcea să verificați, dacă tot m-ați sunat: din cele 1.300 de contracte, 850 sunt achiziții directe cu valori intre 20 și 5.000 RON majoritatea.”

În septembrie 2020, Imobiliare New Proiect a închiriat terenul din nordul Capitalei, pe 5 ani, societății Romprest Service SA care deținea un punct de lucru în imediata vecinătate. Aproximativ până în aceeași perioadă, asociat la Romprest Service fusese Radu Budeanu.

În februarie 2021, la șase luni după ce Cătălin Mîndroc a ieșit din firmă, cota lui Cristescu a crescut la 13%, restul părților sociale fiind ale soției politicianului. Cea mai recentă schimbare de acționariat datează din octombrie 2022, atunci când asociat majoritar a devenit Presidium LTD, un off-shore din Insulele Virgine. Restul părților sociale îi aparțin lui Cristescu (13%) și firmei Port Tans Invest MRK (20%). În perioada recentă, Imobiliare New Proiect, prin Corina Mîndroc, apare pe site-ul Primăriei Sectorului 1 cu cereri prin care solicită relații despre posibilele destinații ale terenului. Cătălin Mîndroc a afirmat că nu știe cine se află în spatele Presidium LTD.

Radu Budeanu a negat implicarea în desemnarea lui Mîndroc, relația apropiată cu premierul sau vreo legătură cu firma Imobiliare New Proiect:

G4Media.ro: Surse din mediul politic ne-au declarat că sunteți un apropiat al premierului Marcel Ciolacu, căruia îi oferiți consiliere în activitatea sa. Este adevărat?

R.B.: Sursele nu sunt deloc exacte, dar în campanii electorale multe inexactități apar. Nu sunt apropiat și nici nu ofer consiliere. Nu am oferit niciodată nimpnui consiliere politic deoarece nu cunosc domeniul.

G4Media.ro: Aceleași surse susțin că plasarea cumnatului dvs, Cătălin Mîndroc, pe loc eligibil la Camera Deputaților Argeș, vi s-ar datora prin prisma relației cu domnul Ciolacu. Cum comentați?

R.B.: Cu dl Mîndroc nu sunt în relații foarte apropiate, pe vremuri știu că era consilier județean, având o activitate politică la nivel local. Nu am nici o contribuție, nici nu știu cum aș fi putut avea. Ba mai mult, acum mai mulți ani l-am sfătuit să evite politica.

G4Media.ro: Aveți vreo implicare în firma Imobiliare New Proiect fondată de soții Mîndroc în Pitești?

R.B.: Nu am. Locuim în orașe diferite, ne vedem rar, fiecare suntem cu socotelile noastre.

G4Media.ro: Care este relația dvs. cu doamna Mihaela Elena Neagu de la Best Achiziții?

R.B.: Nici una.

Conform declarațiilor de avere și interese, soții Mîndroc au înființat, în 2018, firma de construcții Hidro Industrial Pitești căreia, de-a lungul timpului, i-au fost atribuite mai multe contracte publice de către Compania Națională de Investiții sau Hidroelectrica.

În 2023, societatea a avut o cifră de afaceri de 6,5 milioane de lei, un profit net de 1,1 milioane lei și 5 angajați.

”În perioada în care eu am condus această societate, au fost obținute 3 contracte prin licitație publică, câștigate cu un procent de 80% din valoarea estimată, iar primul a avut o valoare de aproximativ 170.000 lei, după aproape 3 ani de activitate”, a declarat Cătălin Mîndroc despre afacerile cu Statul ale firmei Hidro Industrial.

De Hidroelectrica se leagă și un dosar penal al lui Radu Budeanu care, în 2020, a semnat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției. Budeanu a primit 2 ani de închisoare cu suspendare după ce a recunoscut că i-a dat mită Elenei Udrea 3,8 milioane de dolari din partea unui om de afaceri în dosarul ”băieților deștepți” de la Hidroelectrica.