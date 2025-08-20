G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele Letoniei cere accelerarea construirii gardurilor de protecţie la frontierele cu Rusia…

letonia, politie, jandarmerie, forte de ordine
Foto: Latvian State Security Service

Preşedintele Letoniei cere accelerarea construirii gardurilor de protecţie la frontierele cu Rusia şi Belarus, în contextul războiului din Ucraina

Articole20 Aug 0 comentarii

Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat la o construcţie mai rapidă a gardurilor de protecţie de-a lungul graniţelor ţării cu Rusia şi Belarus, invocând riscuri de securitate din războiul Moscovei în Ucraina, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Vizitând frontiera aproape de Zaborje în uniformă militară, Rinkevics a fost informat despre planurile pentru garduri, bariere din beton şi obstacole anti-tancuri împreună cu şeful armatei Letoniei, Kaspars Pudans, şi şeful grănicerilor, Guntis Pujats.

Preşedintele a spus că, având în vedere evenimentele din Ucraina, Letonia trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile în anii următori.

El a remarcat că graniţa arată fundamental diferit faţă de acum doi ani, dar a susţinut că mai este mult de făcut, referindu-se atât la finalizarea gardului cu senzori şi camere de supraveghere, cât şi la instalarea barierelor din beton şi anti-tancuri.

Rinkevics a susţinut, de asemenea, planurile de lărgire a benzii de frontieră de la 12 la 42 de metri.

Barierele fac parte dintr-o linie comună de apărare baltică împreună cu Estonia şi Letonia, proiectată pentru a descuraja o potenţială agresiune din partea Rusiei şi aliniată cu planurile de apărare ale NATO pentru regiune.

Letonia plănuieşte să investească aproximativ 300 de milioane de euro între 2024 şi 2028 pentru a întări frontiera de 400 de kilometri.

Lucrările la cele mai vulnerabile sectoare avansează conform planului, a spus Rinkevics, dar exproprierea proprietăţilor şi compensaţiile pentru proprietarii de terenuri încă nu au fost rezolvate.

El a descris, de asemenea, securitatea frontierei ca fiind o sarcină permanentă care necesită muncă şi atenţie continuă atât din partea militarilor, cât şi a grănicerilor.

Preşedintele şi-a exprimat speranţa că pregătirile, împreună cu prezenţa NATO, vor descuraja orice agresor potenţial.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

19 laureaţi Nobel îi cer lui Trump să menţină presiunea pentru eliberarea deţinuţilor politici din Belarus

Articole19 Aug • 202 vizualizări
0 comentarii

Trump admite că eforturile sale de a aduce la pace Rusia şi Ucraina ar putea eşua

Articole19 Aug • 1.082 vizualizări
1 comentariu

Nicuşor Dan: România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina. Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor / Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiţi, România va continua să sprijine acest efort

Articole19 Aug • 244 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.