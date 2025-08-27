EXCLUSIV Conducerea unei Agenții importante, schimbată la câteva zile după o serie de dezvăluiri G4Media.ro / Noul director general, detașat din Ministerul Muncii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La scurt timp după mai multe materiale G4Media.ro despre activitatea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a schimbat conducerea aestei instituții. Într-un răspuns pentru G4Media.ro, Biroul de Presă al Ministerului a refuzat să răspundă la întrebarea dacă există vreo legătură între cele două momente. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială este instituția care administrează și alocă toate ajutoarele sociale achitate din fonduri guvernamentale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform Biroului de Presă al Ministerului, conducerea ANPIS a fost schimbată pe 8 august, atunci când lui Sebastian Tocariu i-a încetat detașarea pe funcția de director general adjunct, iar Danielei Opriș i-a încetat exercitarea temporară a funcției de director general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Opriș a revenit la postul ocupat anterior, de director general adjunct în cadrul Agenției, pentru care avea concurs dat în anul 2019, în timp ce Tocariu a revenit pe poziția de director al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Botoșani.

În aceeași zi, în funcția de director general al instituției a fost numită Daniela Lenuța Moroșanu care, anterior, fusese director general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ea a fost detașată la ANPIS pentru a ocupa funcția publică de conducere temporar vacantă.

G4Media.ro a întrebat dacă există o legătură între aceste schimbări și dezvăluirile despre presupuse nereguli din activitatea ANPIS din trei articole ale publicației noastre din perioada 27-30 iulie.

Biroul de Presă a evitat un răspuns, afirmând tehnic că ”Aceste schimbări au fost dispuse conform prevederilor O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 509, art. 511 și art. 505 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atât detașarea pe o funcție publică de conducere, cât și exercitarea temporară a unei funcții publice de conducere sunt modificări temporare ale raporturilor de serviciu ale funcționarului public.”

După primul articol G4Media.ro despre ANPIS – în mod concret, faptul că zeci de angajați ai instituției și rude ale lor primiseră sute de mii de lei drept ajutoare de la Agenție, deși unii dețineau averi considerabile – Ministerul Muncii anunța că va trimite Corpul de Control la Agenție pentru a face verificări.

Referitor la rezultatele acestui control, Biroul de Presă al Ministerului a transmis că ”În cazul acordării ajutoarelor de urgență au fost respectate prevederile art.53 – art.60 alin.(1) și alin.(2) din HG nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim garantat. Ajutoarele de urgență acordate la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au respectat prevederile art. 84 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și art.28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare în perioada analizată (anul 2017-2025 iunie).”

În document se mai arată că în perioada verificată (2017–2025) un număr de 54 de persoane care sunt/au fost angajate în cadrul ANPIS și AJPIS au obținut în nume propriu sau pentru rude ori afini ajutor de urgență și că ”Motivele care au condus la solicitarea de ajutor de urgență au fost probleme grave de sănătate, calamități (inundații, incendii), venituri mici sau insuficiente pentru asigurarea nevoilor de bază, necesitatea unor tratamente medicamentoase și de recuperare, regim alimentar special, susținerea investigațiilor medicale nedecontate de către sistemul de asigurări de sănătate sau transplante neoperabile în România.”

Al doilea articol G4Media.ro dezvăluia faptul că doi copii ai unor șefe de agenții județene s-au angajat recent în instituție și că o fostă stewardesă, ajunsă manager public la ANPIS, a fost detașată în Olanda, ca atașat de muncă al României în această țară, iar al treilea arăta că, în anul electoral 2024, în premieră, fondurile ANPIS destinate în mod tradițional sprijinirii persoanelor grav bolnave, victime ale unor calamități/incendii/catastrofe naturale au ajuns la locuitori din mediul rural care intenționau să se racordeze la rețeaua de apă. Un avertizor de integritate a declarant pentru G4Media.ro referitor la acest aspect că alocarea acestor fonduri a avut loc „Pentru ca oamenii să voteze PSD. Este ilegal”.