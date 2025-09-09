G4Media.ro
Examinările cu computerul tomograf anterioare sarcinii pot creşte riscurile pentru mamă şi…

Examinările cu computerul tomograf anterioare sarcinii pot creşte riscurile pentru mamă şi făt, potrivit unui nou studiu

Femeile care au fost supuse tomografiei computerizate pot prezenta un risc uşor mai mare de pierdere a sarcinii şi malformaţii congenitale în sarcinile ulterioare, conform concluziilor unui studiu canadian de amploare, transmite luni agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Creşterea riscului este mică şi depinde de numărul de tomografii computerizate suferite de femei înainte de a rămâne însărcinate, a declarat Dr. Camille Simard de la Spitalul General Evreiesc din Montreal, coordonatoarea studiului.

Dintre cele peste 5,1 milioane de sarcini din Ontario, Canada, între 1992 şi 2023, 687.692 au fost ale unor femei care au fost expuse la radiaţii de la tomografii computerizate cu o lună sau mai mult înainte de concepţie, potrivit unui raport al studiului publicat în Annals of Internal Medicine.

Rata pierderii spontane de sarcină din cauza avortului spontan, a sarcinii ectopice sau a naşterii unui copil mort la mamele care au fost supuse unei tomografii computerizate preconcepţionale a fost de 117 la fiecare 1.000 de sarcini. Pentru cele care au avut două sau cel puţin trei tomografii computerizate, rata a fost de 130 şi, respectiv, 142 la 1.000. Aceasta a fost comparată cu 101 pierderi spontane de sarcină la 1.000 de copii fără nicio tomografie computerizată anterioară.

După luarea în considerare a factorilor individuali de risc, probabilitatea pierderii sarcinii a fost cu 8% mai mare cu o tomografie computerizată anterioară, cu 14% mai mare cu două şi cu 19% mai mare cu trei sau mai multe scanări, au descoperit cercetătorii.

Ratele de pierdere a sarcinii au fost uşor mai mari la femeile ale căror imagistici tomografice computerizate anterioare implicaseră abdomenul, pelvisul şi coloana vertebrală inferioară, regiuni mai apropiate de ovare.

Jumătate dintre scanări fuseseră efectuate cu patru sau mai mulţi ani mai devreme. Riscul de pierdere a sarcinii a crescut pe măsură ce momentul celei mai recente scanări tomografice se apropia de data concepţiei, au mai descoperit cercetătorii.

Modelul a fost similar pentru defectele congenitale, cu 62 la 1.000 la copiii mamelor fără tomografie computerizată anterioară, 84 la cei cu o tomografie computerizată anterioară, 96 cu două scanări şi 105 după trei sau mai multe scanări.

La fel ca razele X, tomografia computerizată utilizează radiaţii ionizante, dar la o doză semnificativ mai mare.

Studiul nu poate dovedi că scanările CT au cauzat pierderea sarcinii sau malformaţii congenitale, iar rezultatele nu ar trebui să împiedice utilizarea imagisticii CT atunci când este indicată, au spus cercetătorii.

Aceştia au remarcat, totuşi, că foliculii care adăpostesc ovulele din ovare „pot fi vulnerabili la deteriorarea radiaţiilor ionizante în orice moment, inclusiv cu multe luni sau ani înainte de concepţie”, rezultând mutaţii genetice şi modificări cromozomiale în ovulul nefertilizat, care ar putea avea consecinţe după fertilizare.

„Implicaţiile acestei lucrări sunt profunde”, a scris Dr. Seth Hardy de la Penn State Health din Hershey într-un editorial însoţitor.

Studiile anterioare au descoperit că mai mult de o treime din scanările tomografice ar fi putut fi inutile, a remarcat Hardy.

Mesajul pentru medici, a spus Simard, este să utilizeze cele mai bune practici existente. „Urmaţi criteriile de adecvare atunci când decideţi între CT, ecografie şi imagistică prin rezonanţă magnetică, fiţi atenţi la utilizarea CT în cazul femeilor tinere şi comunicaţi clar pacienţilor de ce CT este cea mai bună opţiune pentru cazul lor specific”, a îndemnat ea.

