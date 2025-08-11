Europa este afectată de o caniculă „excepţională” cu temperaturi de peste 42°C

Un val de căldură „excepţională” prin intensitatea sa loveşte o mare parte a Europei, cu temperaturi care depăşesc 42 de grade în unele zone din Franţa, Portugalia, Balcani şi Spania, ceea ce a determinat emiterea unor alerte de risc extrem de incendii în multe zone ale continentului, transmite EFE, preluată de Agerpres.

Sudul Franţei şi o mare parte din centrul ţării se află luni în alertă roşie, potrivit serviciului meteorologic Meteo France, care avertizează că această perioadă de caniculă va fi „foarte intensă, chiar excepţională” în 12 departamente ale ţării, cu temperaturi maxime care vor depăşi foarte frecvent 40 de grade şi, local, chiar 42 de grade, ceea ce va duce probabil la înregistrarea unor recorduri.

Fenomenul meteorologic cu care se confruntă Franţa a început vinerea trecută şi s-a extins de la sud spre nord, provenind din valul de căldură care loveşte Spania de nouă zile şi care va atinge „apogeul” temperaturilor ridicate luni.

Situaţia extremă care a început pe 3 august în Peninsula Iberică nu se va remedia până cel puţin miercuri, conform previziunilor actuale ale Agenţiei Spaniole de Meteorologie (Aemet), care şi-a modificat de mai multe ori în ultimele zile previziunile cu privire la durata exactă a acesteia.

Într-un comunicat publicat luni pe contul său de Telegram, purtătorul de cuvânt al Aemet, Jose Luis Camacho, a prevăzut pentru această zi de luni „menţinerea temperaturilor foarte ridicate în cea mai mare parte a Peninsulei, în insulele Baleare şi Canare, cu creşteri semnificative în Ţara Bascilor şi Navarra (nord)”, cu valori de peste 42 de grade.

Situaţia este similară în Portugalia, unde se aşteaptă ca luni să se înregistreze temperaturi maxime de 43 de grade, într-o zi în care starea de alertă continuă din cauza temperaturilor ridicate şi ca măsură de prevenire a incendiilor.

Portugalia se confruntă de mai multe zile cu temperaturi ridicate şi incendii, ceea ce a determinat guvernul portughez să declare stare de alertă până miercuri, 13 august, când se aşteaptă o îmbunătăţire a prognozei meteorologice.

O mare parte a Regatului Unit intră săptămâna aceasta în al patrulea val de căldură din această vară, cu temperaturi care vor depăşi 30 de grade, potrivit informaţiilor furnizate luni de Biroul Meteorologic Britanic (MET).

Temperaturile ridicate vor afecta în special Anglia şi Ţara Galilor, din cauza unui curent de aer cald provenit din sud, potrivit MET, care a avertizat că marţi temperaturile pot depăşi 33 de grade, ceea ce ar putea duce la furtuni izolate şi ploi.

Elveţia înregistrează temperaturi similare odată cu sosirea unui val de căldură care ar putea atinge maxime de 34-37 de grade în Geneva, în extremitatea vestică a ţării, în timp ce în alte zone de câmpie temperaturile vor fi de aproximativ 31-34 de grade.

Situaţia din Italia este mai extremă, cu temperaturi care depăşesc 35 de grade şi vârfuri care, în unele zone ale ţării, ar putea ajunge la 40 de grade, o situaţie care se va menţine cel puţin până la sfârşitul săptămânii, conform prognozelor meteorologice.

Este al patrulea val de căldură din această vară în Italia, pe care experţii îl consideră cel mai puternic de până acum. Acesta a fost provocat de un puternic anticiclon de origine nord-africană, care transportă aer cald de origine subtropicală peste cea mai mare parte a teritoriului ţării, informează portalul specializat Meteo.it.

Conform prognozelor meteorologice regionale, pe tot parcursul săptămânii, în Balcanii de Vest va fi în general senin, cu soare abundent şi temperaturi care vor ajunge la 41 de grade în Macedonia de Nord, 40 în Serbia şi 39 în Croaţia.

La rândul lor, autorităţile române au emis luni o avertizare meteorologică pentru următoarele 24 de ore legată de prognoza privind temperaturi în unele regiuni ce vor atinge valori maxime de 41 de grade, precum şi în legătură cu riscul ridicat de incendii din cauza vânturilor puternice.

Albania s-a confruntat, de asemenea, cu o căldură puternică, temperatura ajungând la 41 de grade, şi cu numeroase incendii forestiere, motiv pentru care luni a primit ajutor de urgenţă din partea Emiratelor Arabe Unite şi a mai multor ţări din Uniunea Europeană pentru a combate incendiile şi a proteja zonele afectate.