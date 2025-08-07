Portugalia se pregăteşte pentru temperaturi extreme, de până la 43 de grade Celsius / Autorităţile şi-au extins răspunsul la incendii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Temperaturile maxime vor creşte din nou în weekend în cea mai mare parte a Portugaliei continentale, putând ajunge până la 43 de grade Celsius în sud şi în văile fluviilor Tajo şi Duero, a avertizat Institutul Portughez pentru Mare şi Atmosferă, informează joi agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Creşterea accentuată a temperaturilor a dus la o majorare semnificativă a riscului de incendii de vegetaţie. Autoritatea Naţională pentru Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă a anunţat pe site-ul său că joi la prânz pe teritoriul Portugaliei erau active 54 de incendii. În lupta cu flăcările autorităţile au mobilizat 2.253 de pompieri, 721 de vehicule şi trei aeronave.

Miercuri, ministrul de Interne, Maria Lúcia Amaral, a declarat că Portugalia depune „cel mai amplu efort de până acum” în lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, recurgând la toate resursele disponibile.

Potrivit Sistemului integrat de gestionare a incendiilor din mediul rural (SGIFR), flăcările au mistuit aproximativ 42.000 de hectare în Portugalia în acest an – de opt ori mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2024 şi cea mai mare suprafaţă din 2022 încoace.

Statistici ale SGIFR arată că de la 1 ianuarie au fost înregistrate 5.211 incendii, care au afectat un total de 41.644 de hectare.

Peste jumătate din această suprafaţă a ars în mai puţin de două săptămâni începând cu 26 iulie, iar comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, numărul incendiilor aproape s-a dublat, potrivit SGIFR.