Percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria pentru destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor / Prejudiciul este estimat la103 milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat o percheziție în București la domiciliul unui bărbat suspectat de implicare în fraudarea mai multor victime, care au fost determinate, prin înșelăciune, să investească în diverse criptomonede, prin intermediul unor platforme online.

Pe 17 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată și Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităților judiciare din Spania (Juzgado Central de Instrucción no 1 de la Audiencia Nacional) în care se efectuează cercetări cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.

În cadrul cooperării judiciare internaționale în materie penală, desfășurată sub egida Eurojust, autoritățile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, din aceste activități de cooperare, rezultând faptul că, începând cu anul 2019 mai mulți făptuitori, printre care și un cetățean român, au participat, în cadrul unui grup infracțional organizat, la fraudarea mai multor victime, care au fost determinate, prin înșelăciune, să investească în diverse criptomonede, prin intermediul unor platforme online.

„O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcționate în principal către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care persoanele vătămate au încercat să își recupereze banii li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis. Astfel, persoanele vătămate și-au pierdut integral sau parțial sumele de bani investite. Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care și-au transferat fondurile din Spania”, au stabilit anchetatorii.

Simultan, au fost efectuate percheziții domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugaliei, Italiei și Bulgariei. În locația percheziționată, situată în municipiul București, au fost identificate și ridicate înscrisuri, precum și dispozitive de stocare a datelor.

De asemenea, a fost pus în executare mandatul european de arestare emis pe numele cetățeanului român, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București dispunând măsura arestării preventive.