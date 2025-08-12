În plină caniculă, Europa se sufocă și luptă împotriva incendiilor

Europa s-a sufocat marți sufoca sub greutatea unui val de căldură prelungit, o situație favorabilă incendiilor, al căror număr și intensitate au fost sporite de încălzirea globală și care se înmulțesc, în special în peninsula Iberică, transmite agenția AFP, citată de boursoramac.com.

Alerte roșii de caniculă au fost emise în Italia, Franța, Portugalia, Balcani și Spania, unde Agenția Națională de Meteorologie (Aemet) a anunțat că valul de căldură va continua „probabil” până luni.

În Spania, unde zeci de incendii sunt active în prezent, un bărbat a murit carbonizat luni seara într-un incendiu care a distrus aproximativ 1.500 de hectare în Tres Cantos, o localitate situată la 25 km nord de Madrid.

„Suntem în pericol extrem de incendii forestiere”, a comentat premierul spaniol Pedro Sánchez pe rețeaua X.

Aproximativ o mie de soldați din cadrul Unității Militare de Urgență (UME), care intervine în caz de dezastre naturale, sunt desfășurați la toate catastrofele principale.

Aproape 6.000 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea departe de casele lor, în unele cazuri fiind evacuate de urgență. Mulți au început să se întoarcă acasă pe măsură ce situația s-a îmbunătățit.

În sudul Spaniei, o tragedie a fost evitată luni seara, când incendiul a izbucnit din nou în apropiere de Tarifa, în Andaluzia, o zonă frecventată de turiști care fusese deja afectată săptămâna precedentă.

“Timp record”

„Am trăit momente de pericol extrem, pentru că flăcările ajungeau la intrarea în zonele urbane”, a explicat consilierul de interne al guvernului regional andaluz, Antonio Sanz, care a adăugat că evacuările au fost efectuate „în timp record”.

Din cele aproximativ 2.000 de persoane evacuate din provincia Cadiz, câteva sute au primit permisiunea de a se întoarce acasă marți dimineață.

De asemenea, aproximativ 600 de locuitori din mai multe sate evacuate din cauza incendiului care a devastat situl natural Las Médulas – clasat de UNESCO în patrimoniul mondial – din regiunea Castilla y León, au putut să se întoarcă acasă marți dimineață, însă mai multe incendii au rămas active în aceeași regiune, în special în apropiere de Zamora.

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de a fi provocat în mod deliberat un incendiu care a distrus 2 200 de hectare în provincia Ávila.

Domul de căldură

În Portugalia vecină, cealaltă țară cea mai afectată de incendii, clopotele au sunat de dimineață pentru a da alarma în satul Trancoso (centru), locul celui mai îngrijorător incendiu, în timp ce un nor gros de fum se ridica în depărtare.

Aproximativ 700 de pompieri și mijloace aeriene se aflau la fața locului, dar locuitorii s-au mobilizat, stropind terenul din jurul caselor lor cu furtunuri în speranța de a opri înaintarea flăcărilor.

Grecia a apelat la mecanismul european de combatere a incendiilor forestiere pentru a face față noilor focare. Cele mai periculoase sunt pe insula Zakynthos din Marea Ionică (vest), în Vonitsa și Preveza, orașe din vestul Greciei continentale, și în departamentul Achaia din vestul Peloponezului, unde au fost efectuate aproximativ douăzeci de evacuări preventive.

Nici Italia nu a fost scutită, cu 11 orașe plasate în alertă roșie din cauza caniculei, printre care aproape toate cele mai mari orașe ale țării (Roma, Milano, Torino etc.).

În Franța, unde un incendiu gigantic care a ars 16.000 de hectare a fost controlat duminică în sud, mai multe zone din sud-vest și centru-est sunt în alertă roșie de caniculă.

„Este sufocant, nu este aer, doar beton”, a declarat Andréa, 21 de ani, din Lyon (centrul-estul Franței).

„Este deja prea cald”, se plânge Alain Bichot, 34 de ani, așezat pe o terasă din Dijon (centru-estul Franței) dimineața devreme. „Aș prefera să merg la birou. Cel puțin acolo este aer condiționat”, adaugă el.

„Valul de căldură care afectează în prezent Franța, Spania și țările balcanice nu este surprinzător”, a declarat într-un mail pentru AFP Akshays Deoras, expert în meteorologie la Universitatea Reading din Marea Britanie.

„Ea este determinată de un dom de căldură care persistă deasupra Europei. Ca urmare a schimbărilor climatice, trăim acum într-o lume semnificativ mai caldă, iar această realitate crește atât frecvența, cât și intensitatea valurilor de căldură”, a continuat el.

În iulie, de exemplu, Kosovo a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu o temperatură de 42,4°C.

Seceta a devenit o realitate cotidiană pentru mai mult de jumătate din Europa, în special în jurul Mediteranei, de mai multe luni, o situație care oferă un teren propice pentru incendii.

Semn alarmant al unui fenomen care amenință întreaga Europă, Agenția britanică pentru mediu a declarat marți că deficitul de apă din Anglia a fost clasificat acum drept „de importanță națională”. Primele șase luni ale anului au fost cele mai secetoase din 1976, un an marcat de o secetă severă în Europa.

O alertă de poluare a aerului a fost emisă la Londra de către autoritatea locală, iar traficul feroviar a fost perturbat.

În sud-estul continentului, Balcanii sunt de asemenea în prima linie, fie în Albania, unde câteva sute de pompieri și soldați luptă împotriva incendiilor, fie în Muntenegru și Croația.