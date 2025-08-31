Europa are un plan „destul de precis” de a trimite trupe în Ucraina, transmite șefa Comisie Europene, Ursula von der Leyen: „Putin nu s-a schimbat, este un prădător”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Europa are un plan „destul de precis” de a trimite trupe în Ucraina, transmite șefa Comisie Europene, Ursula von der Leyen citată de Financial Times. Garanțiile de securitate post-conflict vor fi susținute pe deplin de angajamentele SUA, a declarat președinta Comisiei pentru FT.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Capitalele europene lucrează la „planuri destul de precise” pentru posibile desfășurări de trupe militare în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict care vor beneficia de sprijinul deplin al capabilităților americane, a declarat Ursula von der Leyen.

Există o „foaie de parcurs clară” pentru posibilele desfășurări, a spus președinta Comisiei Europene într-un interviu pentru Financial Times.

„Garanțiile de securitate sunt primordiale și absolut cruciale”, a afirmat von der Leyen. „Avem o foaie de parcurs clară și am avut un acord la Casa Albă… iar această muncă avansează foarte bine”.

Von der Leyen a vorbit în timpul unui turneu în statele estice ale UE apropiate de Rusia, în care s-a concentrat pe eforturile de a crește cheltuielile naționale pentru apărare și de a consolida pregătirea militară a continentului.

Declarațiile sale vin în contextul planificării unei întâlniri a liderilor europeni din această săptămână, în cadrul căreia aceștia urmează să consolideze angajamentele naționale față de forța occidentală.

Ea a spus că guvernele lucrează la planuri pentru „o desfășurare multinațională de trupe și la sprijinul americanilor”.

„Președintele Trump ne-a reasigurat că va exista o prezență americană ca parte a garanției de sprijin”, a spus ea. „Acest lucru a fost foarte clar și afirmat în mod repetat.”

Ucraina a cerut garanții de securitate concrete de la susținătorii săi occidentali, inclusiv trupe la sol, ca parte a oricărui acord de pace care ar pune capăt războiului de trei ani și jumătate al președintelui rus Vladimir Putin.

Se preconizează că trupele vor include un potențial de zeci de mii de militari conduși de europeni, susținuți de asistența din partea SUA, inclusiv de sisteme de comandă și control și de active de informații și supraveghere. Acest aranjament a fost convenit la o întâlnire între Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni de rang înalt luna trecută.

Cei care s-au întâlnit cu Trump la Washington se așteaptă să se reunească la Paris joi, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt, au declarat pentru FT trei diplomați informați despre planuri.

Printre aceștia se numără Cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și von der Leyen. Elysée-ul a refuzat să comenteze.

Săptămâna trecută, șefii apărării din așa-numita „coaliție a celor dispuși” s-au întâlnit și „au elaborat planuri destul de precise”, a spus von der Leyen, inclusiv discuții despre „elementele necesare pentru o consolidare funcțională a trupelor”.

„Desigur, este întotdeauna nevoie de decizia politică a fiecărei țări, deoarece desfășurarea de trupe este una dintre cele mai importante decizii suverane ale unei națiuni”, a adăugat ea. „[Dar] sentimentul de urgență este foarte ridicat… lucrurile avansează. Chiar prind contur.”

Von der Leyen a lăudat angajamentul lui Trump de a participa la efortul de pace, după luni de incertitudine în capitalele europene cu privire la poziția președintelui american, care în trecut îl lăudase pe Putin și avusese confruntări cu Zelenski.

„Putin nu s-a schimbat, este un prădător”, a spus ea. „[Trump] vrea pacea, iar Putin nu vine la masa negocierilor… El are o experiență negativă cu Putin, din ce în ce mai mult Putin nu face ceea ce spune.”

„[Dar] în ultimele luni am avut mai multe întâlniri în care a fost evident că te poți baza pe europeni”, a adăugat ea. „Este clar că atunci când spunem ceva, facem.”

Orice desfășurare militară occidentală în Ucraina post-conflict ar sprijini o armată ucraineană semnificativ consolidată; aceasta ar forma nucleul forței de descurajare.

Comisia ar explora noi fluxuri de finanțare pentru a asigura „finanțarea sustenabilă a forțelor armate ucrainene ca… o garanție de securitate”, a spus von der Leyen.

După orice acord de pace, Kievul ar avea nevoie de „un număr destul de mare de soldați, iar aceștia au nevoie de salarii bune și, bineînțeles, de echipament modern… este sigur că UE va trebui să contribuie.”

Fluxurile de finanțare existente ale Bruxelles-ului către Ucraina, inclusiv sprijinul bugetar, ar trebui să rămână pe timp de pace, a spus von der Leyen, ceea ce înseamnă că „o plată suplimentară… trebuie să fie asigurată pentru forțele armate ucrainene.”

UE va menține, de asemenea, finanțarea pentru antrenamentul soldaților ucraineni după orice acord de pace. Aceasta încurajează statele membre să utilizeze un fond de împrumuturi pentru arme în valoare de 150 de miliarde de euro, fie pentru a încheia acorduri de producție comună cu companiile de apărare ucrainene, fie pentru a achiziționa arme care pot fi date Kievului.

„Rolul Comisiei este primordial în a permite statelor membre să finanțeze o creștere rapidă a apărării”, a spus von der Leyen.

„Caracterul războiului s-a schimbat complet”, a adăugat ea, menționând necesitatea ca armatele UE să investească în drone, apărare aeriană și antirachetă, capabilități spațiale și cibernetice.