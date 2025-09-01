G4Media.ro
Estonia va primi împrumuturi UE pentru apărare în valoare de până la…

estonia, talinn, steag, tara baltica stat
Sursa foto: Wikimedia Commons / Mārtiņš Bruņenieks

Estonia va primi împrumuturi UE pentru apărare în valoare de până la 3,6 miliarde de euro

1 Sep

Vorbind sâmbătă la o conferință de presă comună cu prim-ministrul Kristen Michal, desfășurată în Estonia, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite și că Europa trebuie să își sporească cheltuielile pentru apărare, potrivit Rador Radio România.

„Scopul nostru este ca până în 2030 să închidem în mod semnificativ toate lacunele pe care le-am identificat astăzi”, a declarat von der Leyen, vorbind la baza aeriană Ämari, unde se află aeronavele NATO. „Aici, ne concentrăm puternic pe apărare.”

„Estonia face flancul estic mai sigur. Și Europa mai puternică”, a adăugat von der Leyen.

Cu ajutorul facilității de creditare SAFE (Security Action for Europe) a Comisiei Europene, Estonia intenționează să împrumute 3,6 miliarde de euro pentru a finanța cheltuielile de apărare.

Michal: „Rusia poate fi oprită doar prin unitate”

„Nu ne facem iluzii. Rusia poate fi oprită doar prin forță, doar prin forțe unite”, a declarat prim-ministrul estonian Kristen Michal la conferința de presă de sâmbătă.

Von der Leyen și Michal au discutat, de asemenea, despre înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în special a flotei sale din umbră, și despre cum să procedeze cu activele înghețate ale Rusiei.

Vizita lui Von der Leyen în Estonia face parte din turneul său de patru zile în statele europene care se învecinează cu Rusia, sau cu aliatul său Belarus, menit să sublinieze solidaritatea cu statele de frontieră și să sprijine dezvoltarea industriei europene de apărare.

Turneul lui Von der Leyen prevede vizite în Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia, țări care se învecinează cu Rusia sau Belarus, precum și în Bulgaria și România.

