Este nevoie de controale vamale mai stricte şi cooperare pentru a proteja cetăţenii şi întreprinderile din UE, afirmă Comisia Europeană

Un raport al Comisiei Europene privind controalele vamale asupra conformităţii produselor la frontierele externe ale UE recunoaşte eforturile autorităţilor vamale, subliniind în acelaşi timp necesitatea îmbunătăţirii controalelor vamale şi a cooperării, în special pentru a face faţă creşterii rapide a comerţului electronic, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Potrivit raportului publicat joi, controalele vamale privind conformitatea produselor cresc în fiecare an. Mai multe produse au fost oprite de autorităţile vamale şi, în cele din urmă, li s-a refuzat intrarea pe piaţa UE deoarece nu respectă normele UE sau sunt considerate periculoase. În întreaga UE, autorităţile vamale au refuzat în medie 13 articole per milion de produse eliberate în 2024 din cauza neconformităţii sau a riscurilor grave. Cu toate acestea, în această perioadă, expansiunea importurilor generate de comerţul electronic a depăşit ritmul în care au fost puse în aplicare măsurile de control. În plus, eficacitatea şi calitatea controalelor existente necesită îmbunătăţiri pentru a aborda provocările emergente.

„Pe măsură ce continuăm să observăm o creştere a importurilor provenite din comerţul electronic, este imperativ să ne intensificăm controalele vamale şi cooperarea cu autorităţile pieţei unice pentru a ne asigura că numai produsele conforme şi sigure intră pe piaţa UE şi ajung la cetăţenii noştri. În contextul concurenţei din ce în ce mai mari din partea platformelor online, acest lucru este, de asemenea, esenţial pentru a crea condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderile noastre din UE care respectă normele. Viitoarea reformă vamală a UE va schimba regulile jocului în această privinţă, permiţând statelor membre ale UE să colaboreze mai eficient şi să acţioneze ca o singură entitate”, a declarat comisarul pentru comerţ şi securitate economică, relaţii interinstituţionale şi transparenţă, Maros Sefcovic.

Raportul arată că, deşi controalele vamale continuă să joace un rol esenţial, o mai bună cooperare între autorităţile vamale şi autorităţile de supraveghere a pieţei este esenţială pentru a împiedica intrarea pe piaţa unică a UE a produselor neconforme sau periculoase. Digitalizarea joacă, de asemenea, un rol esenţial în trecerea controalelor vamale la nivelul următor. Comisia a contribuit deja la digitalizarea comunicării dintre autorităţile vamale şi autorităţile de supraveghere a pieţei, iar reforma vamală în curs de negociere între Consiliu şi Parlamentul European va contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea controalelor vamale şi a gestionării riscurilor.

Prin aplicarea unor norme uniforme privind produsele, indiferent de originea acestora, UE creează condiţii de concurenţă echitabile în care toate întreprinderile trebuie să respecte aceleaşi norme, promovând concurenţa loială. Aceste norme le permit consumatorilor să se bucure de produse sigure şi de înaltă calitate pe piaţa unică a UE, asigurându-se că beneficiază de un raport calitate-preţ mai bun, atât prin preţuri competitive, cât şi prin standarde de înaltă calitate.

Recenta comunicare a Comisiei privind un set cuprinzător de instrumente al UE pentru un comerţ electronic sigur şi durabil subliniază necesitatea unor controale vamale mai stricte pentru a aborda provocările generate de comerţul electronic. Comisia se angajează să creeze un mediu de cumpărături online mai sigur şi mai securizat pentru cetăţeni. Raportul privind controalele de conformitate a produselor este un pas important în direcţia atingerii acestui obiectiv, iar Comisia va continua să depună eforturi pentru a îmbunătăţi controalele vamale şi pentru a se asigura că cetăţenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, în special atunci când cumpără online.

Reforma vamală a UE propusă de Comisie şi aflată în prezent în curs de negociere între Consiliu şi Parlamentul European va introduce o nouă autoritate vamală a UE şi o nouă platformă de date, care va permite o gestionare mai eficace a riscurilor şi o cooperare mai eficace între autorităţile vamale şi alte autorităţi, cum ar fi autorităţile de supraveghere a pieţei. Obiectivul principal este de a face controalele vamale mai eficace, mai eficiente şi mai transparente. În plus, reforma va consolida capacitatea autorităţilor vamale de a identifica şi elimina produsele neconforme. În cele din urmă, UE urmăreşte să creeze un mediu de afaceri favorabil, să promoveze competitivitatea şi să sprijine creşterea economică, asigurând în acelaşi timp protecţia cetăţenilor săi şi a mediului.