Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conţinutului

Enciclopedia Britannica dă în judecată Perplexity pentru folosirea neautorizată a conţinutului

13 Sep

Enciclopedia Britannica şi Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le foloseşte ilegal materialele în ”motorul său de răspunsuri”, bazat pe inteligenţă artificială, care oferă rezumate ale informaţiilor găsite online, transmite Reuters, transmite News.ro.

Plângerea a fost depusă miercuri, la o instanţă federală din New York.

Reclamanţii susţin că Perplexity le-a diminuat veniturile prin redirecţionarea traficului de pe site-urile proprii către rezumatele generate de AI şi că a încălcat drepturile de autor prin copierea şi reproducerea conţinutului lor fără permisiune.

Britannica şi Merriam-Webster mai acuză compania de încălcarea mărcilor înregistrate, după ce sistemul Perplexity ar fi atribuit în mod eronat materiale ”halucinate” de AI ca provenind de la ei.

Perplexity se confruntă deja cu procese similare, inclusiv din partea News Corp, Dow Jones şi New York Post, pentru utilizarea articolelor acestora în motorul său de căutare.

Britannica şi Merriam-Webster solicită despăgubiri financiare şi o ordonanţă judecătorească prin care să fie interzisă utilizarea abuzivă a conţinutului lor.

