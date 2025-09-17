Emma Răducanu se impune în primul duel direct cu Jaqueline Cristian, desfășurat la Korea Open

Jucătoarea de tenis britanică Emma Răducanu (locul 33 WTA), cap de serie numărul 8, s-a impus, miercuri, într-un duel fără precedent în compania lui Jaqueline Cristian (locul 41 WTA), în primul tur de la Korea Open.

Cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România a cedat în fața britanicei cu rădăcini românești, care este în revenire de formă, în două seturi, scor 3-6, 4-6, după două ore și două minute.

Britanica, acceptată pe tabloul principal printr-un wild card de ultim moment, a revenit de la 1-3 în ambele seturi pentru a se impune.

Meciul din primul tur dintre cele două fusese inițial programat pentru marți, dar a fost amânat pentru miercuri din cauza ploii. În turul următor, Răducanu o va înfrunta pe o altă campioană de Grand Slam, Barbora Krejcikova (locul 39 WTA), într-o altă confruntare în premieră, în încercarea de a reveni în sferturile de finală pentru al doilea an consecutiv.

„Nu a fost ușor – simt că am jucat acest meci în ultimele trei zile”, a spus Răducanu în interviul de pe teren. „Așa că, după toată așteptarea, sunt foarte mulțumită de felul în care am reușit să trec peste. Condiții dificile, teren foarte lent – raliuri lungi, puncte lungi. Sunt fericită că am reușit să mă calific.”

Mai devreme în aceeași zi Sorana Cîrstea (locul 66 WTA) a reușit să se califice în următoarea fază a competiției după ce a trecut de Anastasia Zaharova (locul 79 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-1. Cîrstea o va întâlni pe Iga Swiatek, principala favorită a Korea Open, în turul doi.