Emma Răducanu se impune în primul duel direct cu Jaqueline Cristian, desfășurat la Korea Open
Jucătoarea de tenis britanică Emma Răducanu (locul 33 WTA), cap de serie numărul 8, s-a impus, miercuri, într-un duel fără precedent în compania lui Jaqueline Cristian (locul 41 WTA), în primul tur de la Korea Open.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România a cedat în fața britanicei cu rădăcini românești, care este în revenire de formă, în două seturi, scor 3-6, 4-6, după două ore și două minute.
Britanica, acceptată pe tabloul principal printr-un wild card de ultim moment, a revenit de la 1-3 în ambele seturi pentru a se impune.
Meciul din primul tur dintre cele două fusese inițial programat pentru marți, dar a fost amânat pentru miercuri din cauza ploii. În turul următor, Răducanu o va înfrunta pe o altă campioană de Grand Slam, Barbora Krejcikova (locul 39 WTA), într-o altă confruntare în premieră, în încercarea de a reveni în sferturile de finală pentru al doilea an consecutiv.
„Nu a fost ușor – simt că am jucat acest meci în ultimele trei zile”, a spus Răducanu în interviul de pe teren. „Așa că, după toată așteptarea, sunt foarte mulțumită de felul în care am reușit să trec peste. Condiții dificile, teren foarte lent – raliuri lungi, puncte lungi. Sunt fericită că am reușit să mă calific.”
Mai devreme în aceeași zi Sorana Cîrstea (locul 66 WTA) a reușit să se califice în următoarea fază a competiției după ce a trecut de Anastasia Zaharova (locul 79 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-1. Cîrstea o va întâlni pe Iga Swiatek, principala favorită a Korea Open, în turul doi.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.