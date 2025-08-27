G4Media.ro
Emma Răducanu a trecut cu uşurinţă de Tjen şi este în turul…

sursa foto: Instagram

Emma Răducanu a trecut cu uşurinţă de Tjen şi este în turul trei la US Open

Emma Răducanu a avut o prestaţie autoritară miercuri la US Open, campioana din 2021 învingând-o pe indoneziana Janice Tjen, scor 6-2, 6-1, şi calificându-se în turul trei, transmite News.ro.

Jucătoarea în vârstă de 22 de ani s-a confruntat cu o adversară plină de energie, Tjen, proaspăt venită după o victorie istorică asupra Veronikăi Kudermetova, cap de serie numărul 24.

Cu toate acestea, serviciul precis şi ritmul implacabil al lui Răducanu s-au dovedit a fi prea mult pentru adversara sa, iar britanica s-a impus în doar o oră, fiind cea mai rapidă victorie a sa într-un turneu de Grand Slam.

„Sunt foarte mulţumită de felul în care am jucat astăzi. Janice este o adversară extrem de periculoasă”, a declarat Răducanu.

În runda următoare, Răducanu o va înfrunta pe sportiva cehă Tereza Valentova sau pe campioana de la Wimbledon 2022, Elena Rîbakina.

