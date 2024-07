Elena Lasconi, despre Klaus Iohannis: S-a îndepărtat foarte mult de români. Concediile, lipsa de comunicare nu i-au făcut bine / Întrebată dacă îi face bine că Traian Băsescu o laudă: Eu cred că da

Preşedintele USR, Elena Lasconi, care a anunţat că va candida la alegerile prezidenţiale, a declarat, luni seară, că preşedintele Klaus Iohannis s-a îndepărtat de oameni, iar acest lucru nu i-a făcut bine. De asemenea, Lasconi a vorbit din nou despre Traian Băsescu şi apreciază că îi face bine faptul că fostul preşedinte o laudă, transmite News.ro.

”Mie mi se pare că s-a îndepărtat foarte mult de români. Concediile astea, lipsa, lipsa de comunicare nu i-au făcut bine şi oamenii au simţit asta. Gândiţi-vă că, în 2019, preşedintele se mândrea cu faptul că a scos PSD de la guvernare şi în al 2-lea mandat, ce să vezi, a băgat PSD-ul la guvernare”, a declarat, luni seară, la Digi 24, Elena Lasconi, referindu-se la preşedintele Klaus Iohannis.

Aceasta a adăugat că şeful statului a fost votat de români să reprezinte România, dar la ultimul Summit NATO, România nu a fost bine reprezentată.

Întrebată dacă i-a cerut lui Traian Băsescu să o laude, Lasconi a declarat : ”Nu, am reuşit să fac rost pe numărul preşedintelui Traian Băsescu. Duminică, imediat după ce a fost difuzată emisiunea. Mi-a trimis un coleg numărul de telefon şi i-am mulţumit. L-am sunat. Nu a răspuns şi i-am lăsat un mesaj prin care i-am mulţumit foarte mult”.

De asemenea, întrebată îi face bine că Traian Băsescu o laudă, Lasconi a declarant: ”Eu cred că da”.

”Domnul preşedinte Traian Băsescu a spus că nu m-a cunoscut, dar m-a cunoscut (…) Era ministrul Transporturilor şi a venit la Deva şi eu eram reporter la Pro TV Deva şi atunci am stat, am avut un interviu cu domnia sa şi apoi, în 2019, când am fost la Bruxelles, am dorit foarte, foarte tare să vorbesc cu domnul preşedinte Traian Băsescu şi am făcut un film şi pe care l-am pus pe Facebook”, a mai declarat preşedintele USR.

Primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a declarat recent că, în cazul în care va ajunge preşedintele României, va fi printre oameni, nu va sta ”într-o colivie de aur, 10 ani în concediu”, aluzie la actualul şef al statului, Klaus Iohannis.

”O să mă vedeţi şi la supermarket, o să mă vedeţi şi-n piaţă, eu nu o să mă schimb”, a spus Lasconi la Prima TV.

Dintre foştii preşedinţi ai României, Elena Lasconi îl apreciază cel mai mult pe: ”Traian Băsescu, de departe”.

La rîndul său, Băsescu a afirmat că preşedintele USR, Elena Lasconi, ar putea intra în turul doi al prezidenţialelor.