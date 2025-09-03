G4Media.ro
Efectele economice ale grevei funcționarilor locali: Mai mulți cetățeni reclamă că la…

Sursa foto: Primăria comunei Râciu

Efectele economice ale grevei funcționarilor locali: Mai mulți cetățeni reclamă că la primăriile blocate nu sunt afișate informații despre program: „Avem nevoie de documente, riscăm să pierdem fonduri europene”. Ce spune șeful sindicatului Federația Columna-SCOR

3 Sep

Mai mulți cetățeni, printre care și administratori de firme, reclamă că la sediile primăriilor unde funcționarii protestează împotriva măsurilor de reformă propuse de Guvernul Bolojan nu sunt afișate informații despre program și despre lucrul cu publicul.

Oamenii spun că au nevoie de documente, unele care le folosesc pentru proiecte cu fonduri europene, întârzierea emiterii acestora putând duce la pierderea acestor bani.

Situația a fost confirmată în teren de reporteri G4Media, care nu au găsit afișe la sediile primăriilor indicate.

Contactat de G4Media, Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR, susține că ar exista astfel de afișe la cele 700 de primării din țară unde există funcționari care protestează, dar și că programul cu publicul se desfășoară o zi da, o zi nu:

„Acțiunea nu este una permanentă, o zi se lucrează cu publicul, o zi nu se lucrează cu publicul. Ne adaptăm și la o anumită realitate, ne respectăm cetățenii, vrem același lucru și din partea Guvernului (…) Sunt afișe, doar dacă există un exces de zel al primarului care le dă jos. Cetățenilor li se rezolvă problemele, se pot depune documente și cereri prin poștă sau electronic”, a declarat Puiu pentru G4Media.

Fotografiile realizate de reporterul G4Media la o primărie din Ilfov arată clar că nu este trecut nici un program.

protest scor comune
sursa foto: G4Media

Președintele Federației Columna-SCOR mai susține că la apogeul grevei vor exista 1.300 de primării în care funcționarii vor protesta.

Marți, Puiu a declarat pentru G4Media că 10.000 de angajați din primăriile de comune și orașe protestează la acel moment împotriva deciziei Guvernului de a tăia 45% din posturi.

Reamintim că pachetul privind reforma administrației locale a fost amânat, după ce coaliția nu a căzut de comun acord asupra acestor propuneri susținute de premierul Bolojan.

„Zona de administrație locală e un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zonele de asistență socială. Iar controlul cheltuielilor de personal e o miză importantă, pentru că dacă nu controlăm cheltuielile inutile riscăm să ne întoarcem anul viitor în situația din acest an.

Pe primele 6 luni ale acestui an, chiar fără creșteri de personal, prin diferite anualizări, cheltuielile de personal au crescut cu 10% față de primele 6 luni ale anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%, potrivit proiectului de buget. Nu s-au desființat nici măcat posturile vacante.

Ori reducem cheltuielile și putem funcționa pe actuala schemă administrativă, sau vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm localități care nu își pot susține activitatea”, a declarat Bolojan marți, în conferință de presă. Detalii aici


