Bolojan: Alegerile pentru primăria București, în această toamnă sau în primăvara anului…

ciprian ciucu
sursa foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

Bolojan: Alegerile pentru primăria București, în această toamnă sau în primăvara anului viitor / Ciprian Ciucu ar putea fi un candidat redutabil

3 Sep

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, invitat la Europa FM, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ar pentru fi un candidat “redutabil” în alegerile pentru primăria Capitalei, care ar putea fi organizate “fie în această toamnă”, fie „în primăvara anului viitor”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

“Alegerile ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor”, a spus Bolojan, precizând că este nevoie de un acord politic pentru stabilirea datei și că speră să se găsească o formulă în această lună.

Întrebat ce candidat va susține PNL, Ilie Bolojan a afirmat că, în baza sondajelor realizate de liberali, “cel mai bine plasat candidat este primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu”, care “ar putea fi un candidat redutabil pentru primăria Capitalei”.

Având în vedere că este vorba de un vot din primul tur, partidele politice trebuie să analizeze strategia pe care o vor adopta, fiind “evident că ar fi bine să existe un candidat cu o masă critică importantă în spate”, deoarece “dacă sunt prea mulți candidați pe o anumită zonă fracturează bazinul de voturi”.

“Dacă Bucureștiul va avea alegeri e bine să fie ales un primar care are competențe dovedite și un dialog bun cu consiliul general al capitalei”, care este “destul de pulverizat din punct de vedere politic”, a mai spus Bolojan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

