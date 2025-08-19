G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ciucu, întrebat despre o candidatură la Primăria Capitalei: Vreau să văd că…

ciprian ciucu
sursa foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

Ciucu, întrebat despre o candidatură la Primăria Capitalei: Vreau să văd că Guvernul îşi asumă o dată a alegerilor

Articole19 Aug 0 comentarii

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), a declarat marţi că vrea ca Guvernul să-şi asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei şi după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întrebat la finalul unei şedinţe a conducerii PNL dacă îşi asumă o candidatură la Primăria Capitalei sau există mai degrabă şanse pentru negocierea unui candidat comun de dreapta, el a subliniat că în acest moment nu va comunica nimic.

„În acest moment noi nu comunicăm nimic în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat, din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important, avem deja sondaje şi comandate de alţii şi comandate de către noi. Ştim destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. (…) Vreau să văd că Guvernul îşi asumă în primul rând o dată a alegerilor, să o anunţe public, după care putem să discutăm despre asta”, a precizat Ciucu.

Întrebat dacă a avut o discuţie până acum cu PSD privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, el a spus că, personal, nu a avut o astfel de discuţie. „Ştiu că s-a deschis subiectul în coaliţie în urmă cu vreo două săptămâni şi după care n-au mai venit la coaliţie”, a adăugat Ciucu.

În ceea ce priveşte referendumul pentru Bucureşti, iniţiat de Nicuşor Dan înainte de a fi ales preşedinte, Ciucu a afirmat că „trebuie să fie asumat de către cineva” şi că prioritare sunt reformele.

„Trebuie să fie asumat de către cineva. Dar acum, în acest moment, ne concentrăm pe pachetul 2, ne concentrăm pe reformele de care România are nevoie, după care o să discutăm şi despre reforma Bucureştiului”, a spus Ciprian Ciucu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ciprian Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susţină Pachetul 2 de măsuri prin asumarea răspunderii Guvernului, săptămâna viitoare / Nimeni nu a avut niciun fel de problemă să impună condiții mai grele populației, dar când e vorba de a mai lua din privilegii se gripează coaliția

Articole19 Aug
0 comentarii

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL: ASF trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern și să explice pe ce se bazează procentul maxim de 25% pentru extragere din Pilonul II / Ca să fie clar, sunt banii noștri și rămân ai noștri

Articole8 Aug • 2.268 vizualizări
5 comentarii

Ciprian Ciucu (PNL): Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate!

Articole8 Aug • 1.775 vizualizări
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.