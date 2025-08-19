Ciucu, întrebat despre o candidatură la Primăria Capitalei: Vreau să văd că Guvernul îşi asumă o dată a alegerilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), a declarat marţi că vrea ca Guvernul să-şi asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei şi după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat la finalul unei şedinţe a conducerii PNL dacă îşi asumă o candidatură la Primăria Capitalei sau există mai degrabă şanse pentru negocierea unui candidat comun de dreapta, el a subliniat că în acest moment nu va comunica nimic.

„În acest moment noi nu comunicăm nimic în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat, din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important, avem deja sondaje şi comandate de alţii şi comandate de către noi. Ştim destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. (…) Vreau să văd că Guvernul îşi asumă în primul rând o dată a alegerilor, să o anunţe public, după care putem să discutăm despre asta”, a precizat Ciucu.

Întrebat dacă a avut o discuţie până acum cu PSD privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, el a spus că, personal, nu a avut o astfel de discuţie. „Ştiu că s-a deschis subiectul în coaliţie în urmă cu vreo două săptămâni şi după care n-au mai venit la coaliţie”, a adăugat Ciucu.

În ceea ce priveşte referendumul pentru Bucureşti, iniţiat de Nicuşor Dan înainte de a fi ales preşedinte, Ciucu a afirmat că „trebuie să fie asumat de către cineva” şi că prioritare sunt reformele.

„Trebuie să fie asumat de către cineva. Dar acum, în acest moment, ne concentrăm pe pachetul 2, ne concentrăm pe reformele de care România are nevoie, după care o să discutăm şi despre reforma Bucureştiului”, a spus Ciprian Ciucu.