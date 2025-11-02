Lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR la Primăria Capitalei are loc duminică, de la ora 13.00
USR organizează duminică, de la ora 13.00, un eveniment pentru lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. G4Media va transmite LIVE principalele momente.
Dumincă are loc conferința municipală a filialei București și o ședință a Biroului Național în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie. Evenimentul va avea loc de la ora 13.00, la Nord Events, în prezența a circa 400 de membri și simpatizanți USR.
Vor susține discursuri candidatul Cătălin Drulă, președintele USR, Dominic Fritz, președintele organizației București a partidului, Vlad Voiculescu, și ministra Mediului, Diana Buzoianu.
Ca fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, în prezent deputat, a fost implicat în programe de infrastructură şi modernizare, deşi mandatul său a fost relativ scurt, de 8-9 luni, în Guvernul Cîțu. În postura de lider USR a încercat să promoveze imaginea de „modernizare” şi de opoziţie activă. Cu toate acestea, minusurile sale sunt că, din poziţia de preşedinte al USR, partidul a avut cele mai slabe rezultate în alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024, în urma cărora a demisionat din funcție.
La București s-a remarcat prin acțiunea de „curățenie” de la metroul bucureștean, gestionat de administrația centrală – Ministerul Transporturilor, nu local, de administrația orașului. În aprilie 2021, Drulă a acuzat existenţa unui „cartel” la metrou, spaţii comerciale ocupate fără drept, contracte expirate, relaţii clientelare și a pornit la desființarea chioșcurilor. Afirmația pe care a făcut-o atunci – „Un cartel se destructurează cu ranga” – i-a devenit o etichetă.
