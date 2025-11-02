G4Media.ro
Lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR la Primăria…

Catalin Drula congres USR
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR la Primăria Capitalei are loc duminică, de la ora 13.00

USR organizează duminică, de la ora 13.00, un eveniment pentru lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. G4Media va transmite LIVE principalele momente.

Dumincă are loc conferința municipală a filialei București și o ședință a Biroului Național în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie. Evenimentul va avea loc de la ora 13.00, la Nord Events, în prezența a circa 400 de membri și simpatizanți USR.

Vor susține discursuri candidatul Cătălin Drulă, președintele USR, Dominic Fritz, președintele organizației București a partidului, Vlad Voiculescu, și ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ca fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, în prezent deputat, a fost implicat în programe de infrastructură şi modernizare, deşi mandatul său a fost relativ scurt, de 8-9 luni, în Guvernul Cîțu. În postura de lider USR a încercat să promoveze imaginea de „modernizare” şi de opoziţie activă. Cu toate acestea, minusurile sale sunt că, din poziţia de preşedinte al USR, partidul a avut cele mai slabe rezultate în alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024, în urma cărora a demisionat din funcție.

La București s-a remarcat prin acțiunea de „curățenie” de la metroul bucureștean, gestionat de administrația centrală – Ministerul Transporturilor, nu local, de administrația orașului. În aprilie 2021, Drulă a acuzat existenţa unui „cartel” la metrou, spaţii comerciale ocupate fără drept, contracte expirate, relaţii clientelare și a pornit la desființarea chioșcurilor. Afirmația pe care a făcut-o atunci – „Un cartel se destructurează cu ranga” – i-a devenit o etichetă.

Citește integral Cine sunt Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), candidații partidelor din coaliția de guvernare la Primăria Capitalei: Vin din zona „administrativ-tehnică”, niciunul nu este simplu „om de partid” / Ce îi unește și ce îi desparte în bătălia pentru București / Ce avere are fiecare

Citește și De ce sunt alegerile pentru Primăria Capitalei o loterie riscantă / Cum au ajuns Băluță, Ciucu și Drulă la mâna lui Piedone și Simion

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Merită, că a avut realizări. În mandatul lui de doar 3 ani ca președinte la USR a făcut dat afară pe Cioloș, Stefănuță, Benga, Teniță, Gheorghe, Berceanu, Ciceală, Chicirău, Mituța, Pâslaru, Tudorache, Strugariu. Priceput la el acasa, acuma vrea să rezolve Bucureștiul. Bravo lui! A bușit niște filiale, începând cu diaspora, lăsând toți dubioșii să facă registre de membri fictivi, de boti. A redus la jumate numărul de membri, a transformat un partid de 20 la sută în unul de 9, a băgat niște interlopi în CGMB de la PMB, a redus numărul de parlamentari USR cu 1/3, iar mulți sunt nulități. Dar bine că s-a pus pe liste de 9 ani la Timiș ca să ia diurnă și bani de cazare de 2000 de euro pe lună, deși se laudă că e avut,milionar. Nu a venit cu nici un proiect relevant nici pentru transport nici pentru IT în 9 ani de zile, deși a fost șef de comisii cam tot timpul. Acuma se vrea primare. Dar Dumnezeu nu face dreptate cu ranga, se va convinge domnul Drulă într-o lună…

