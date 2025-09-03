Două persoane au murit și una se află în stop cardio respiratoriu în urma unui accident în Botoșani / Alte șapte persoane transportate la spital / Plan Roșu de Intervenție
UPDATE 08:55 Două persoane, de 29 și 50 de ani, au fost declarate decedate, transmit autoritățile. Se continuă resuscitarea pentru cea de a treia. În acest moment, 7 persoane pleacă spre spital.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
UPDATE 08:30 În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism și 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs, transmite ISU.
Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la fața locului.
Totodată, în sprijin s-a alocat și un elicopter SMURD.
știrea inițială
Planul Roșu de intervenție a fost activat în județul Botoșani, după ce un autocar și un autoturism au fost implicate într-un accident între localitățile Românești și Dămideni, transmite ISU.
Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate.
„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple. Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță”,mai precizeazĂ sursa citată.
Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Un avion cu 20 de persoane la bord se prăbuşeşte în SUA / Nimeni nu a murit / Trei persoane au fost evacuate cu elicopterul
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul violent din Iași, soldat cu 17 victime. Greșeala flagrantă a unuia dintre șoferi
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.