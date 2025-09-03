G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Două persoane au murit și una se află în stop cardio respiratoriu…

accident botosani
sursa foto: ISU Botoșani

Două persoane au murit și una se află în stop cardio respiratoriu în urma unui accident în Botoșani / Alte șapte persoane transportate la spital / Plan Roșu de Intervenție

Analize3 Sep 0 comentarii

UPDATE 08:55 Două persoane, de 29 și 50 de ani, au fost declarate decedate, transmit autoritățile. Se continuă resuscitarea pentru cea de a treia. În acest moment, 7 persoane pleacă spre spital.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

UPDATE 08:30 În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism și 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs, transmite ISU.

Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la fața locului.

Totodată, în sprijin s-a alocat și un elicopter SMURD.

știrea inițială

Planul Roșu de intervenție a fost activat în județul Botoșani, după ce un autocar și un autoturism au fost implicate într-un accident între localitățile Românești și Dămideni, transmite ISU.

Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple. Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță”,mai precizeazĂ sursa citată.

Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un avion cu 20 de persoane la bord se prăbuşeşte în SUA / Nimeni nu a murit / Trei persoane au fost evacuate cu elicopterul

Analize9 Iun 2025
0 comentarii

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul violent din Iași, soldat cu 17 victime. Greșeala flagrantă a unuia dintre șoferi

Analize24 Mai 2025
0 comentarii

SURSE Patru morți după ce un autoturism a intrat într-un TIR pe DN15, la Gornești

Analize3 Noi 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.