Două persoane au murit și una se află în stop cardio respiratoriu în urma unui accident în Botoșani / Alte șapte persoane transportate la spital / Plan Roșu de Intervenție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

UPDATE 08:55 Două persoane, de 29 și 50 de ani, au fost declarate decedate, transmit autoritățile. Se continuă resuscitarea pentru cea de a treia. În acest moment, 7 persoane pleacă spre spital.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE 08:30 În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism și 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs, transmite ISU.

Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la fața locului.

Totodată, în sprijin s-a alocat și un elicopter SMURD.

știrea inițială

Planul Roșu de intervenție a fost activat în județul Botoșani, după ce un autocar și un autoturism au fost implicate într-un accident între localitățile Românești și Dămideni, transmite ISU.

Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple. Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță”,mai precizeazĂ sursa citată.

Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul a fost activat Planul Roșu de Intervenție.