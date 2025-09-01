Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România respinge menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri

Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România (AFFR) şi-a exprimat dezamăgirea, luni, faţă de potenţiala menţinere a impozitului minim pe cifra de afaceri, ca parte a pachetului doi de măsuri fiscale, şi susţine că acesta afectează în mod direct şi disproporţionat farmaciile, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al asociaţiei, decizia „penalizează în mod direct şi disproporţionat” farmaciile comunitare, care operează cu preţuri plafonate şi marje fixe, „controlate” de stat, necorelate cu evoluţia inflaţiei, salariilor şi a costurilor de operare.

AFFR afirmă că decizia va avea un impact semnificativ asupra pacienţilor, mai ales în zonele rurale sau defavorizate, unde farmaciile comunitare reprezintă singura formă de acces la tratamente esenţiale pentru populaţie.

Totodată, reprezentanţii asociaţiei susţin că spre deosebire de alte domenii de activitate, sectorul farmaceutic nu are libertatea de a-şi stabili propriile preţuri, preţurile la medicamentele de uz uman fiind plafonate prin reglementări stricte, aprobate de Ministerul Sănătăţii.

„Modalitatea de calcul a preţurilor maximale la medicamentele de uz uman nu ţine cont de realităţile economice actuale, precum inflaţia, creşterea costurilor de funcţionare, a salariilor, a chiriilor, a preţurilor la energie etc., şi nici de scăderea puterii de cumpărare. În plus, unele medicamente scumpe sunt eliberate de farmacii cu un adaos comercial mai mic de 1%, ceea ce le obligă să le elibereze în pierdere”, se arată în comunicat.

Conform AFFR, cota maximă de adaos comercial ce poate fi aplicată de farmacii este plafonată şi nu a mai fost actualizată din anul 2009.

„Reafirmăm cu toată responsabilitatea că impozitul minim pe cifra de afaceri este inechitabil şi economic ineficient în raport cu farmaciile comunitare, punând în pericol sustenabilitatea acestora, în special în zonele rurale sau defavorizate, unde ele reprezintă singura formă de acces la tratamente esenţiale pentru populaţie. Având în vedere aceste particularităţi, solicităm eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri în ceea ce priveşte sectorul farmaceutic, sau instituirea unei excepţii fiscale clar reglementate, care să reflecte specificul reglementat, plafonat şi de interes public al activităţii farmaceutice”, se mai susţine în comunicat.

De asemenea, mai afirmă AFFR, impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro a afectat deja „disproporţionat”companiile cu rulaje mari şi profituri mici din sectorul farmaceutic.

„Ne exprimăm speranţa că autorităţile îşi vor concentra eforturile pe reducerea accentuată a cheltuielilor publice, într-un exerciţiu care să reflecte în mod echitabil eforturile pe care cu toţii trebuie să le facem pentru redresarea fiscală a României”, afirmă aceeaşi sursă.