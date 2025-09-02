G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Trump afirmă că Statele Unite au tras asupra unei „nave care…

maduro armata / facebook
Sursa: Facebook

Donald Trump afirmă că Statele Unite au tras asupra unei „nave care transporta droguri” provenind din Venezuela

Articole2 Sep • 281 vizualizări 0 comentarii

Donald Trump a afirmat marți că forțele americane au tras asupra unei „nave care transporta droguri” care tocmai părăsise Venezuela, în timp ce Statele Unite au efectuat o desfășurare militară în Caraibe, denunțată de Caracas, transmite Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Armata „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat pe X că nava era operată de o „organizație teroristă dedicată traficului de droguri”.

Biroul de presă al guvernului venezuelean nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la acest anunț.

Statele Unite au desfășurat o importantă forță militară în largul coastelor Venezuelei pentru a stopa traficul de droguri între cele două țări.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.