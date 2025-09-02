Donald Trump afirmă că Statele Unite au tras asupra unei „nave care transporta droguri” provenind din Venezuela
Donald Trump a afirmat marți că forțele americane au tras asupra unei „nave care transporta droguri” care tocmai părăsise Venezuela, în timp ce Statele Unite au efectuat o desfășurare militară în Caraibe, denunțată de Caracas, transmite Le Figaro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Armata „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat pe X că nava era operată de o „organizație teroristă dedicată traficului de droguri”.
Biroul de presă al guvernului venezuelean nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la acest anunț.
Statele Unite au desfășurat o importantă forță militară în largul coastelor Venezuelei pentru a stopa traficul de droguri între cele două țări.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.