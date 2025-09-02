Donald Trump afirmă că Statele Unite au tras asupra unei „nave care transporta droguri” provenind din Venezuela

Donald Trump a afirmat marți că forțele americane au tras asupra unei „nave care transporta droguri” care tocmai părăsise Venezuela, în timp ce Statele Unite au efectuat o desfășurare militară în Caraibe, denunțată de Caracas, transmite Le Figaro.

Armata „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat pe X că nava era operată de o „organizație teroristă dedicată traficului de droguri”.

Biroul de presă al guvernului venezuelean nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la acest anunț.

Statele Unite au desfășurat o importantă forță militară în largul coastelor Venezuelei pentru a stopa traficul de droguri între cele două țări.