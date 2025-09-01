Deputaţii vor avea decontate lunar abonamente de telefonie mobilă în valoare de un euro

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis, luni, ca deputaţilor să li se deconteze lunar la telefonia mobilă abonamentul de voce şi date cu minute şi sms-uri naţionale nelimitate, trafic de internet naţional nelimitat minimum 4GB roaming SEE, cu tariful de 1 euro exclusiv TVA, transmite Agerpres.

De asemenea, membrilor Biroului permanent, liderilor de grupuri parlamentare, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi li se vor deconta lunar la telefonia mobilă abonamentul de voce şi date cu minute şi sms-uri naţionale nelimitate, trafic de internet naţional nelimitat şi minimum 4GB roaming SEE, cu tariful de 1 euro exclusiv TVA şi serviciul de roaming şi internaţional în limita a 50 euro exclusiv TVA.

Decizia a fost luată ca urmare a prevederilor din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

„Prin acordul-cadru încheiat pe o perioadă de 4 ani de Camera Deputaţilor cu operatorul SC Orange România SA, sunt asigurate servicii de telefonie mobilă până la data de 31.12.2028, prin contracte subsecvente încheiate anual. Articolul XXVII din „Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung” prevede măsuri fiscal-bugetare în privinţa cheltuielilor cu serviciile de telefonie mobilă după cum urmează: (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, achiziţia de aparate de telefonie mobilă în entităţile publice nu poate depăşi cuantumul de maximum 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziţionat.

(2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maximum 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă. (3) Eventualele depăşiri ale costului de achiziţie pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat, beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă”, se arată în memorandumul intern aprobat de Biroul permanent.

Conform deciziei, „pentru desfăşurarea în format paperless a şedinţelor Biroului permanent şi al Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, prin echipamente cu conexiune celulară, pentru membrii Biroului permanent, liderii grupurilor parlamentare, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi se va deconta lunar la telefonia mobilă abonamentul de voce şi date cu minute şi sms-uri naţionale nelimitate, trafic de internet naţional nelimitat şi minimum 4GB în roaming SEE, cu tariful de 1 euro exclusiv TVA”.

„Decontarea lunară a serviciilor de telefonie mobilă, în cazul în care costurile vor fi suportate din venituri personale, se realizează direct din salariu sau prin casieria Camerei Deputaţilor de la beneficiarii serviciilor de telefonie mobilă. Deputaţii pentru care se emit facturi individuale pentru serviciile adiţionale vor plăti din venituri personale factura aferentă. Secretarul general al Camerei Deputaţilor poate aproba suportarea din buget şi pentru alte cheltuieli la telefonia mobilă cu încadrarea în bugetul alocat. Cheltuielile generate de serviciile cu valoare adăugată (jocuri, concursuri, televoting, donaţii etc) vor fi suportate din venituri personale”, se precizează în documentul citat.

Şi angajaţilor Camerei Deputaţilor li se vor deconta lunar abonamente pentru telefonia mobilă de un euro, inclusiv TVA.