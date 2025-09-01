Independenţii demisionari de la POT şi S.O.S. România vor să îşi facă grup în Camera Deputaților

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de un document privind înfiinţarea Grupului Parlamentar Independent, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Solicitarea a fost trimisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere.

Grupul este format din deputaţi care au demisionat din partidele POT, S.O.S. România, urmând să fie desemnaţi: un lider de grup, cinci vicelideri şi doi secretari.

Potrivit anexei actului constitutiv, depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, grupul este deocamdată format din 10 deputaţi.