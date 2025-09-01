G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Independenţii demisionari de la POT şi S.O.S. România vor să îşi facă…

Parlament Camera Deputaților depunere jurământ Nicușor Dan
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Independenţii demisionari de la POT şi S.O.S. România vor să îşi facă grup în Camera Deputaților

Articole1 Sep • 229 vizualizări 0 comentarii

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de un document privind înfiinţarea Grupului Parlamentar Independent, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Solicitarea a fost trimisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere.

Grupul este format din deputaţi care au demisionat din partidele POT, S.O.S. România, urmând să fie desemnaţi: un lider de grup, cinci vicelideri şi doi secretari.

Potrivit anexei actului constitutiv, depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, grupul este deocamdată format din 10 deputaţi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.