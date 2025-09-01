LIVE Ursula von der Leyen, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța: ”România a rezistat ingerințelor și dezinformărilor / Salutăm eforturile, reformele, vă modernizați economia / Mărim de 5 ori investițiile în Apărare și creștem de 10 ori investițiile în mobilitate militară”

Ursula von der Leyen a vizitat, luni, fregata ”Regele Ferdinand” din Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene a fost însoțită de președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministra de Externe, Oana Țoiu. Delegația a mers apoi în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au făcut scurte declarații de presă, conform reporterilor Info Sud-Est.

UPDATE 18:00 Declarații Ursula von der Leyen:

Ne ajutați să menținem Europa sigură

19 țări s-au înscris în programul Safe din Rearm

România este un avantaj pentru securitatea europeană

Dragă Nicușor, ați combătut încercări de dezinformare, sunteți puternici, aveți un sprijin stabilit pentru Moldova (…) asta nu face decât ca reziliența noastră să fie mai puternică.

Sustenabilitatea investițiilor în apărare: Avem un răspuns structural de a ne crește apărarea prin noul buget european. Propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea granițelor, să mărim de 5 ori investițiile în Apărare și să creștem de 10 ori investițiile în mobilitate militară

Aș dori să împărtășesc niște idei pentru statul nostru vecin și prieten Moldova. Am sărbătorit ziua independenței, democrația Moldovei și iubirea lor pentru libertate. Au ales calea democratică, europeană și le vom sta mereu alături.

Despre eforturile României de a reveni la creșterea durabilă: Ați promovat reforme și vă modernizați economia și salutăm aceste eforturi. România are cele necesare pentru a se pune pe traiectoria corectă

Împreună luptăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene, pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român

UPDATE 17:56 Declarații Nicușor Dan:

Programul Safe: Vor fi echipamente care vor fi produse în România și o oportunitate de dezvoltare a infrastructurii în zona militară și civilă.

Suntem pe flancul estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia.

Aici avem provocări suplimentare.

Suntem la Marea Neagră, care este extrem de importantă pentru România și Europa.

Importante pentru că o să avem începând cu 2027 România o să înceapă să extragă gaz și asta va contribui la securitatea energetică a României și Europei.

Ne bucurăm că UE a adoptat la propunerea României o strategie: Hubul european de securitate despre care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța.

Am vorbit și de reconstrucția Ucrainei și România poate prin poziția sa geografică să contribuie la acest proces.

Portul Constanța, cel mai mare la Marea Neagră, și Dunărea, o modalitate ieftină de transport, care leagă vestul Europei.

Mulțumesc pentru vizită și pentru ajutorul oferit României

UPDATE 17:48 Ursula von der Leyen și Nicușor Dan sunt așteptați la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde vor face declarații.

UPDATE 17:20 Președintele Nicușor Dan a transmis, pe Facebook, un mesaj despre întâlnirea de luni cu Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic.

Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.

#Readiness2030 Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planulși instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.

UPDATE 17:07 Imaginile zilei cu șefa Comisiei Europene la Constanța: Ursula von der Leyen a fost însoțită de președintele Nicușor Dan în vizita la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” și în Portul Militar Constanța. Fotoreporterul George Călin de la Inquam Photos a realizat o galerie foto la fața locului, pe care o redăm mai jos:

UPDATE 16:26 Ursula von der Leyen a urcat pe fregata ”Regele Ferdinand” împreună cu președintele Nicușor Dan. Șefa Comisiei Europene va merge apoi la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”. Din delegație mai fac parte și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu.

UPDATE 16:19 Conferința de presă urma să aibă loc începând cu 17:20, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, însă din cauza întârzierii, întreg programul de vizită și declarații a fost decalat.

UPDATE 16:10 Ursula von der Leyen a aterizat în Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene va fi preluată de o mașină până la fregata ”Regele Ferdinand”.

Programul vizitei

Ora 15:00 – Sosirea Președintei Consiliului European, Ursula von der Leyen, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 15:45 – Vizitarea Fregatei ”Regele Ferdinand” Portul Militar Constanța, județul Constanța

ora 16:45 – Convorbiri oficiale Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:15 – Întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:20 – Conferință de presă comună Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

Context

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat Administrația Prezidențială.

Începând de vineri, 29 august, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, anunță Comisia Europeană.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia

