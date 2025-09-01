La Tianjin, Xi Jinping își dezvăluie viziunea asupra unei noi ordini mondiale, în fața liderilor “Sudului Global”

Președintele chinez Xi Jinping a propus luni o nouă „Inițiativă de guvernanță mondială” cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), împărtășind viziunea sa asupra unei noi ordini mondiale în materie de securitate și economie, ca o provocare adresată Statelor Unite, trnsmitre agenția Reuters.

OCS va „promova democratizarea relațiilor internaționale și va consolida reprezentarea țărilor în curs de dezvoltare”, a declarat președintele chinez în fața a aproximativ douăzeci de lideri mondiali.

„Lumea a intrat într-o nouă perioadă de turbulențe și schimbări, iar guvernanța mondială se află la un nou punct de cotitură”, a declarat Xi Jinping din Tianjin, orașul din nordul Chinei care găzduiește summitul OCS.

„Trebuie să continuăm să luăm poziție clară împotriva hegemonismului și politicii de putere și să practicăm un multilateralism adevărat”, a adăugat el, într-o formă de atac voalat la adresa Washingtonului.

Însă liderul chinez nu a prezentat măsuri politice concrete în discursul său, care se înscrie într-o viziune geopolitică mai globală prezentată în ultimii ani de Beijing și care, potrivit unor observatori, a avut puține rezultate tangibile în afară de promovarea rolului Chinei în guvernanța mondială.

Peste douăzeci de lideri mondiali, printre care președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi, au participat la ceremonie, ca o demonstrație a solidarității „Sudului Global”.

Inițial compusă din șase țări din Eurasia, SCO are acum zece membri permanenți și 16 țări observatoare.

La încheierea summitului, statele membre ale SCO au publicat un comunicat comun în care se opun măsurilor comerciale care încalcă regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), potrivit unui text publicat de agenția de presă chineză Xinhua.

Statele membre își exprimă îngrijorarea față de măsurile care destabilizează lanțurile de aprovizionare și fac apel la „dialog și cooperare între toate părțile”, potrivit comunicatului.

Anterior, în discursul său inaugural, Xi Jinping a pledat pentru o globalizare economică mai incluzivă într-un context de perturbări comerciale, în urma introducerii tarifelor vamale americane.

Xi Jinping a lăudat „piața gigantică” și oportunitățile economice din domenii precum energia, știința și industria verde.

Președintele chinez a făcut apel luni la partenerii forumului regional să „se opună mentalității Războiului Rece și confruntării între blocuri”, precum și să susțină sistemele comerciale multilaterale, într-o aluzie la politica tarifară a lui Donald Trump.

Războiul comercial declanșat de președintele american a afectat în mod disproporționat economiile în dezvoltare, precum India, ale cărei exporturi către Statele Unite sunt vizate de săptămâna trecută de taxe vamale de 50%.

Potrivit analiștilor, Beijingul intenționează să profite de summit pentru a promova o viziune de guvernanță globală care să reprezinte o alternativă la ordinea internațională guvernată de Statele Unite, pe fondul politicilor agresive conduse de Washington și al retragerii americane din organizațiile multilaterale.

Această întâlnire, de o amploare fără precedent, permite, de asemenea, Chinei să-și repare relațiile cu India. Xi Jinping și Narendra Modi, care efectuează prima sa vizită în China în șapte ani, au convenit duminică că țările lor sunt partenere și nu rivale, discutând despre modalități de îmbunătățire a relațiilor comerciale în contextul taxelor vamale.