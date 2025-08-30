Taco Bell își regândește sistemul AI drive-through după ce un bărbat a comandat 18.000 de sticle de apă

Taco Bell își regândește utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a alimenta restaurantele drive-through din SUA, după ce videoclipuri comice cu tehnologia care face greșeli au fost vizionate de milioane de ori, scrie BBC.

Într-un clip, un client pare să fi blocat sistemul comandând 18.000 de pahare cu apă, în timp ce în altul o persoană devine din ce în ce mai nervoasă pe măsură ce AI-ul îi cere în repetate rânduri să adauge mai multe băuturi la comanda sa.

Din 2023, lanțul de fast-food a introdus tehnologia în peste 500 de locații din SUA, cu scopul de a reduce greșelile și de a accelera comenzile.

Dar AI-ul pare să fi avut efectul opus.

Dane Mathews, directorul digital și tehnologic al Taco Bell, a declarat pentru The Wall Street Journal că implementarea AI-ului vocal a avut provocările sale.

„Uneori mă dezamăgește, dar alteori mă surprinde cu adevărat”, a spus el.

El a afirmat că firma „învață multe”, dar că acum se va gândi cu atenție unde să utilizeze AI-ul în viitor, inclusiv să nu-l utilizeze la drive-through-uri.

În special, a spus Matthews, există momente în care oamenii sunt mai potriviți pentru a prelua comenzile, mai ales când restaurantele sunt aglomerate.

„Vom ajuta echipele să învețe când să utilizeze AI-ul vocal și când este mai bine să monitorizeze sau să intervină”, a spus el.

Problemele s-au acumulat online, deoarece clienții nemulțumiți se plâng pe rețelele sociale despre acest serviciu, mulți dintre ei semnalând erori și probleme.

Un clip de pe Instagram, care a fost vizionat de peste 21,5 milioane de ori, arată un bărbat care comandă „un Mountain Dew mare”, iar vocea AI răspunde continuu „și ce veți bea cu asta?”.

Nu este prima dată când apar probleme cu AI care nu funcționează corect atunci când vine vorba de procesarea comenzilor de mâncare și băuturi.

Anul trecut, McDonald’s a retras AI din propriile drive-through-uri, deoarece tehnologia interpreta greșit comenzile clienților – ceea ce a dus la adăugarea din greșeală de șuncă în înghețata unei persoane și la adăugarea din greșeală a nugget-urilor de pui în valoare de sute de dolari la comanda altei persoane.

Dar, în ciuda unor probleme virale cu care se confruntă Taco Bell, compania afirmă că două milioane de comenzi au fost procesate cu succes folosind AI vocală de la introducerea sa.