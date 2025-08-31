Radu Miruţă: Sunt primari care au devenit principalii angajatori din comună şi au îngroşat organigrama exagerat de mult / Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuţe libere în organigrame

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, duminică seară, că sunt primării în România care s-au transformat în principalul angajator din localitate, dar sunt şi primării unde edilii ”au avut decenţa să nu îngraşe organigrama”. Miruţă spune că, din 70.000 de posturi, sunt ocupate aproximativ 15.000, iar restul de 55.000 sunt ”căsuţe libere în organigrame”, transmite News.ro.

”Sunt administraţii publice locale, şi mă refer la primării, unde primarii au avut decenţa să nu îngraşe organigrama, să angajeze oamenii de care au avut nevoie şi restul posturilor din organigramă sunt neocupate fizic. Există, dar nu sunt ocupate de oameni. Sunt primari care au devenit principalii angajatori din comună sau localitate şi au îngroşat organigrama exagerat de mult”, a afirmat Radu Miruţă, duminică seară, la TVR Info.

Referindu-se la procentul de posturi care ar trebui reduse, Miruţă a declarat: ”Dacă spunem că aplicăm 25% reducere, de fapt, nu prea înseamnă nimic în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor, pentru că eliberăm acele poziţii din organigramă care astăzi sunt goale. Nu eliberăm plata unor salarii. (…) Numărul acesta de 70.000 de oameni pe care l-am văzut astăzi discutat (…) nu este unul care are legătură cu oamenii. Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuţe libere în organigrame care nu au oameni asociaţi care încasează salarii. Acolo este disputa”.

Ministrul Economiei a atras atenţia că România nu are suficienţi bani şi a subliniat că partidele politice cunosc acest lucru.

“Un singur adevăr este: ţara asta nu are suficienţi bani şi toate partidele ştiu asta. Degeaba încearcă fiecare să spună că nu vor să taie de aici. Realitatea este că ţara nu are bani să plătească toate cheltuielile care sunt acum cerute”, a mai adiemat Miruţă.

Reforma administraţiei nu a fost cuprinsă în al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit pentru reducerea deficitului din cauza contrelor din coaliţie.

Partidele nu au ajuns la un consens asupra procentului de reducere a posturilor, astfel că reforma a fost amânată.