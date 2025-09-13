După ce a testat sistemele de apărare împotriva dronelor ale Poloniei, Rusia a testat și răspunsul polonezilor la dezinformare (Politico)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dezinformarea a încercat să pună incursiunea cu drone pe seama Ucrainei și să prezinte Polonia ca fiind slabă și confuză. Nu doar spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de Rusia la începutul acestei săptămâni, dar și spațiul cibernetic de asemenea, relatează Politico.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Șefii cibernetici ai Poloniei au ținut ședințe de urgență miercuri și joi, după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării în primele ore ale dimineții de miercuri — determinând-o să ridice avioane de luptă și să invoce articolul 4 al NATO.

Până miercuri dimineață, un centru de analiză din cadrul institutului național de cercetare al țării, NASK, observase niveluri crescute de dezinformare, pe care le-a atribuit „serviciilor” rusești și belaruse.

Polonia a publicat explicații detaliate privind dezinformările identificate ca fiind răspândite pe rețelele sociale și pe canalele de știri — dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu incursiunile sale fizice pe teritoriul NATO și cu urmările acestora.

Printre narațiunile identificate s-au numărat faptul că Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, că incidentul a fost un „teatru” orchestrat de Kiev și Varșovia, că Belarus a avertizat Polonia cu privire la dronele care se apropiau și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.

Scopul dezinformării, a spus Polonia, era să redirecționeze responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și să prezinte armata și serviciile de securitate poloneze drept slabe și confuze.

Publicul ar trebui „să dea dovadă de prudență extremă” când vine vorba de informații distribuite public, în special pe rețelele sociale, a transmis ministerul digital al Poloniei — avertizând oamenii să nu „cedeze emoțiilor”, mai ales când văd videoclipuri sau fotografii. Cercetările au arătat că dezinformarea de succes se hrănește din emoțiile puternice ale oamenilor.

Postările care promovează aceste narațiuni și altele au strâns milioane de vizualizări, a spus ministerul joi. Serviciile sale de securitate furnizează informații verificate publicului „în mod continuu.”