Ce este articolul 4 al NATO, invocat de Polonia după ce mai…

Sursa foto: Photo 317264680 © Oleh Dubyna | Dreamstime.com

Ce este articolul 4 al NATO, invocat de Polonia după ce mai multe drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian

Varșovia a solicitat invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, insistând că Polonia are nevoie de mai mult decât simple declarații de solidaritate. Articolul 5 – principiul autoapărării colective – este bine cunoscut, dar articolul 4 este diferit, notează Sky News.

- articolul continuă mai jos -

În conformitate cu tratatul, orice membru al alianței formate din 32 de state poate invoca în mod oficial articolul 4 pentru a aduce o problemă în atenția Consiliului Nord-Atlantic – organul decizional al NATO.

Articolul prevede: „Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

De îndată ce articolul 4 este invocat, problema este discutată și poate duce la o formă de decizie sau acțiune comună în numele NATO.

Acesta nu necesită nicio formă de intervenție armată.

Spre deosebire de articolul 5, care a fost invocat o singură dată, articolul 4 a fost invocat de șapte ori în istoria NATO.

Cel mai recent, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au solicitat organizarea de consultări în temeiul articolului 4 la 24 februarie 2022, ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

