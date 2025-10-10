Două locuri aflate în inima Parisului vor purta numele unor personalități ale patrimoniului culturii și diplomației românești: Nicolae Titulescu și Martha Bibescu

Consiliul Primăriei Parisului a votat ca Nicolae Titulescu să dea numele unei alei în Parc Monceau din arondismentul 8 al Parisului, iar un bulevard din arondismentul 16 va purta numele Marthei Bibescu.

„Harta românească a Parisului

Consiliul Primăriei Parisului a votat două decizii remarcabile care ne privesc direct, ne bucură nespus și ne confirmă profunzimea și solidaritatea de spirit între țara noastră și Franța. Le înscriem, cu recunoștință, în contextul acestui an special, în care aniversăm 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Franța.

Astfel, în curând, două locuri de mare distincție urbană, aflate în inima Parisului, vor purta numele a două personalități excepționale ale patrimoniului culturii și diplomației românești: Nicolae Titulescu va da numele unei alei în splendidul Parc Monceau din arondismentul 8, iar un bulevard din arondismentul 16 va purta numele Marthei Bibescu.

Cetățean al lumii, ilustru diplomat, profesor și politician, președinte ales în două mandate succesive al Ligii Națiunilor, Nicolae Titulescu este unul din marii prieteni ai Franței, arhitect strălucit al raporturilor privilegiate dintre țările noastre, gânditor politic vizionar de excepțională reputație în perioada dintre cele două războaie mondiale și ferm promotor al păcii și al unei Europe Unite. Viața lui Titulescu, începută la Craiova în 1882 și încheiată la Cannes în 1941, reprezintă un reper în memoria noastră colectivă, o inspirație și o temelie a construcției binelui în raporturile dintre state.

Scriitoare la începutul secolului 20, aristocrată rafinată, Martha Bibescu a fost una dintre personalitățile cele mai ilustre ale timpului său, cu ecouri de memorie ce reverbereză profund până astăzi. Primul său roman, « Les Huits Paradis », a fost onorat de Academia franceză în 1903, fiind urmat de o serie de cărți de succes ale epocii. Aflată în România în timpul primului război mondial, Martha Bibescu s-a înrolat benevol ca infirmieră. După al doilea război mondial, în 1948, a revenit la Paris unde, în reședința sa din Quai de Bourbon, a patronat un salon literar care a devenit celebru și care a reunit elita literară și artistică a Parisului. Intelectuală europeană de mare rafinament, emancipată și temerară, Martha Bibescu reprezintă la rândul sau distincția și curajul prin care condiția feminină s-a înălțat în parcursul istoriei contemporane românești și europene.

Gestul de omagiere din partea autorităților franceze a acestor două personalități excepționale ale României, devenite și ale Franței, înseamnă un nou moment prin care culturile noastre se îngemănează, firesc și memorabil, în fibra vie a orașului de pe malurile Senei.

Mulțumiri doamnei Primar-general al Parisului, Anne Hidalgo, și celor doi primari-adjuncți, doamnei Laurence Patrice și domnului Arnaud Ngatcha”, a transmis ambasada României în Franța.