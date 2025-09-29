Trenul de noapte între Viena şi Paris va fi oprit din 14 decembrie

Trenul de noapte între Viena şi Paris va circula doar până la mijlocul lunii decembrie, după ce Ministerul francez al Transporturilor a suspendat ajutorul financiar acordat companiei feroviare SNCF pentru operarea trenurilor de noapte pe rutele Viena-Paris şi Berlin-Paris pentru 2026, a anunţat luni operatorul feroviar austriac OBB, transmite agenția de știri APA, citată de Agerpres.

„OBB regretă că, în urma retragerii partenerilor francezi, cele două conexiuni cu trenul de noapte nu mai pot fi oferite începând cu 14 decembrie 2025”, a informat OBB într-un comunicat de presă.

Trenul de noapte pe rutele Viena-Paris şi Berlin-Paris au fost operate de OBB în cooperare cu operatorul german Deutsche Bahn, operatorul francez SNCF şi cel belgian NMBS/SNCB. Au fost utilizate trenuri „Nightjet” aparţinând OBB, iar serviciile feroviare au fost asigurate şi comercializate de toate companiile feroviare participante. Potrivit OBB, operarea trenurilor de noapte nu ar fi posibilă fără implicarea partenerilor internaţionali.

În schimb, legătura Viena-Bruxelles va continua însă să fie oferită de trei ori pe săptămână în 2026, iar OBB şi-a anunţat intenţia de a continua să investească în trenurile de noapte pentru a oferi „mai multă capacitate şi confort pe liniile existente”.

Trenurile de noapte au dispărut practic în Europa începând din 2010, din cauza rentabilităţii lor reduse şi a concurenţei călătoriilor cu avionul. Însă, în prezent, sunt cerute de public datorită avantajelor ecologice şi preţurilor accesibile şi, în consecinţă, încep să fie reintroduse peste tot pe continent.

OBB este lider pe segmentul trenurilor de noapte. În anul 2022, serviciul său Nightjet a transportat 1,5 milioane de pasageri, iar vagoanele de dormit sunt uneori rezervate cu două săptămâni în avans. OBB a cheltuit 720 de milioane de euro pentru 33 de trenuri de noapte moderne dezvoltate de Siemens Mobility.