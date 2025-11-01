G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Jannik Sinner a câştigat pentru prima dată titlul la Paris şi revine…

Jannik Sinner
sursa foto: Twitter/ Jannik Sinner

Jannik Sinner a câştigat pentru prima dată titlul la Paris şi revine pe locul 1 mondial

Articole, Sportz1 Noi • 8 vizualizări 0 comentarii

Italianul Jannik Sinner a obţinut duminică o victorie cu dublă semnificaţie la Rolex Paris Masters: el a câştigat al cincilea titlu ATP Masters 1000 şi a revenit pe locul 1 în clasamentul mondial, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Dând dovadă de calmul şi precizia care îl caracterizează, italianul în vârstă de 24 de ani a învins în finală un Felix Auger-Aliassime plin de energie, cu 6-4, 7-6(4), asigurându-şi primul titlu la turneul francez ATP Masters 1000.

Datorită parcursului său impecabil la Paris, Sinner a devenit primul jucător care a câştigat un titlu la acest nivel fără să piardă niciun set după Carlos Alcaraz la Indian Wells în 2023, extinzând în acelaşi timp seria sa de victorii indoor la 26 de meciuri.

„Este extraordinar, sincer, a fost o finală foarte intensă şi amândoi ştiam ce era în joc”, a declarat Sinner după victoria sa într-o oră şi 52 de minute. „Sunt extrem de fericit, ultimele două luni au fost uimitoare. Încercăm să lucrăm la anumite aspecte şi acest rezultat mă face incredibil de fericit. Un alt titlu în acest an… A fost un an uimitor, indiferent de ce se va întâmpla la Torino.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zece persoane sunt judecate la Paris pentru hărţuirea cibernetică a soţiei preşedintelui francez, Brigitte Macron

Articole27 Oct • 496 vizualizări
0 comentarii

Tenismena Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo, al zecelea trofeu din carieră

Articole26 Oct • 546 vizualizări
0 comentarii

O parte din bijuteriile care nu au fost furate de la Muzeul Luvru, cât și unele dintre cele mai valoroase piese, transferate la Banca Franţei

Articole25 Oct • 7.235 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.