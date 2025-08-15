Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel, în următoarele săptămâni: La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare. Liderul de la Casa Albă a precizat că taxele vor fi iniţial mai reduse, pentru a permite companiilor să dezvolte capacităţi de producţie pe teritoriul SUA, urmând să crească semnificativ ulterior, transmite Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Voi stabili tarife săptămâna viitoare şi cea următoare pe oţel şi, aş spune, pe cipuri. La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp”, a spus Trump, făcând referire la o strategie aplicată deja şi în domeniul farmaceuticelor.

Măsura vine după ce, în februarie, administraţia sa a crescut tarifele la oţel şi aluminiu la 25%, iar în mai le-a dublat la 50% pentru a stimula producătorii interni. Săptămâna trecută, Trump a anunţat şi intenţia de a impune o taxă de 100% pe importurile de semiconductori, cu excepţia companiilor care se angajează să producă în SUA.

Declaraţiile au fost făcute în timp ce preşedintele se îndrepta spre Alaska pentru o întâlnire cu omologul rus Vladimir Putin. Anunţul a coincis cu prezentarea unei investiţii suplimentare de 100 de miliarde de dolari pe care Apple o va face pe piaţa americană.