G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel, în următoarele săptămâni: La…

amd, semiconductori, microprocesoare, PC, hardware, placa placi de baza, procesoare grafici, video, gigant tehnologic american, tech, tehonologie
Sursa foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Donald Trump anunţă tarife pentru semiconductori și oţel, în următoarele săptămâni: La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp

Articole15 Aug 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare. Liderul de la Casa Albă a precizat că taxele vor fi iniţial mai reduse, pentru a permite companiilor să dezvolte capacităţi de producţie pe teritoriul SUA, urmând să crească semnificativ ulterior, transmite Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Voi stabili tarife săptămâna viitoare şi cea următoare pe oţel şi, aş spune, pe cipuri. La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da şansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp”, a spus Trump, făcând referire la o strategie aplicată deja şi în domeniul farmaceuticelor.

Măsura vine după ce, în februarie, administraţia sa a crescut tarifele la oţel şi aluminiu la 25%, iar în mai le-a dublat la 50% pentru a stimula producătorii interni. Săptămâna trecută, Trump a anunţat şi intenţia de a impune o taxă de 100% pe importurile de semiconductori, cu excepţia companiilor care se angajează să producă în SUA.

Declaraţiile au fost făcute în timp ce preşedintele se îndrepta spre Alaska pentru o întâlnire cu omologul rus Vladimir Putin. Anunţul a coincis cu prezentarea unei investiţii suplimentare de 100 de miliarde de dolari pe care Apple o va face pe piaţa americană.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintatrapid în ultima perioadă

Articole15 Aug
0 comentarii

Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale

Articole15 Aug • 332 vizualizări
0 comentarii

Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska

Articole15 Aug • 45 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.