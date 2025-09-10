Doi cetăţeni străini arestați în Serbia, suspectaţi că ar fi vrut să transmită Chinei secrete militare americane, şi-au scos brăţările electronice şi au dispărut

Un britanic şi un chinez, suspectaţi de Statele Unite că ar fi vrut să transmită tehnologii militare la Beijing şi arestaţi în Serbia, au dispărut la mijlocul lunii august, scoţându-şi singuri brăţările electronice pe care le purtau, a aflat AFP de la justiţia sârbă, transmite News.ro.

John Miller şi Cui Guanghai au fost arestaţi la sfârşitul lunii aprilie la Belgrad, în baza unui mandat de arestare internaţional emis de justiţia americană, care îi suspectează de „asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni, contrabandă şi încălcarea legislaţiei privind controlul exporturilor de arme”, în special pentru că au încercat „să obţină şi să exporte tehnologii militare americane secrete către China”, potrivit unui document al Departamentului de Justiţie al Statelor Unite (DOJ).

După câteva săptămâni de detenţie, aceştia au fost plasaţi în arest la domiciliu la Belgrad, în aşteptarea examinării de către justiţia sârbă a cererii de extrădare depuse de Statele Unite.

La jumătatea lunii august, „sistemul de supraveghere electronică a înregistrat o alertă”, a explicat Înalta Curte de Justiţie pentru AFP. „Când agenţii de probaţiune s-au prezentat la adresele (celor doi bărbaţi), s-a constatat că persoanele a căror extrădare era solicitată nu mai erau prezente. (…) Prin urmare, acestea nu mai sunt sub supraveghere şi sunt în prezent fugare”, a precizat instanţa.

Un nou mandat de arestare, sârb, a fost emis pe numele lor.

Intrebat cu privire la acest caz, Ministerul Afacerilor Externe chinez a răspuns AFP că nu are „informaţii în acest sens”.

Nici Ambasada Marii Britanii la Belgrad, nici DOJ, nici diplomaţia britanică nu au răspuns la solicitările AFP de precizări cu privire la acest dosar, redirecţionând către autorităţile sârbe, care nu au făcut comentarii.

Deşi nu se cunosc motivele prezenţei celor doi bărbaţi la Belgrad, Serbia şi China sunt legate de numeroase contracte comerciale şi relaţii diplomatice puternice.

În 2024, Belgradul a fost unul dintre cele trei oraşe vizitate de preşedintele chinez Xi Jinping în timpul turneului său european, iar preşedintele sârb Aleksandar Vucic a fost unul dintre puţinii lideri europeni prezenţi la Beijing la începutul lunii septembrie pentru a sărbători 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi victoria împotriva Japoniei.